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Користувачі iPhone X знайшли новий недолік смартфона

Користувачі iPhone X скаржаться на те, що смартфон заповнює пам’ять випадково зробленими скріншотами.

Користувачі iPhone X знайшли недолік, через який смартфон заповнює внутрішню пам’ять випадково зробленими скріншотами, повідомляє Gizmodo.

Причиною проблеми є комбінація кнопок блокування та збільшення гучності, яка виявилася дуже чутливою до натискань.

Через це власники гаджета щодня видаляють скріншоти і просять Apple виправити проблему.

Читайте: iOS 12 змусить рідше використовувати iPhone

До слова, компанія Apple подала новий патент на розробку смартфона зі скляним корпусом.

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