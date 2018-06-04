Над Африкою вибухнув астероїд

Над Африкою двометровий астероїд розірвався на дрібні шматочки під час входження в атмосферу Землі.

Астероїд 2018 LA повністю згорів в небі, не досягнувши Землі, повідомляє на сайті NASA.

Небесне тіло виявили за допомогою автоматизованих телескопів Catalina Sky Survey, коли він ще перебував за орбітою Місяця. Інформацію щодо його орбіти обробили алгоритмами Scout в центрі планетарної оборони NАSА і передали іншим астрономам для повторної перевірки.

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Завдяки цьому вчені змогли вичислити точну траєкторію руху 2018 LA і встановити приблизний час і місце падіння – південно-східна Африка.

Раніше Факти ICTV писали, що 27 липня 2018 роки українці побачать рідкісне місячне затемнення – повний Місяць пройде через тінь Землі. Це буде найдовше повне місячне затемнення у 21 столітті.

Відео: barend swanepoel.