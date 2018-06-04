Найкращі відеоігри червня: від Vampyr до Mario Tennis Aces

Для геймерів червень завжди асоціюється з проведенням E3, тому багато втрачають цікаві новинки, які виходять цього місяця. Факти ICTV зібрали найцікавіші відеоігри, які виходять у червні.

Vampyr

Після успіху інтерактивної драми Life is Strange, студія Dontnod Entertainment вирішила трохи змінити напрямок своїх ігор і взялася за розробку відеоігри Vampyr в жанрі Action/RPG.

Гравцям доведеться взяти на себе роль доктора Джонатона Рейда, якого перетворили на вампіра за часів епідемії іспанського грипу у Лондоні (1918 рік). Спрага крові, що з’явилася після перетворення, ставить перед головним героєм вибір – мучитися, але не нашкодити мешканцям міста, або ж піддатися інстинктам вампіра і порушити Клятву Гіппократа.

Розробники обіцяють можливість проходити гру різними шляхами. Гравці можуть уникати боїв і полювати на жителів міста тільки в тих випадках, коли це дійсно необхідно, а можуть вирізати цілі житлові квартали. У Vampyr передбачені гілки діалогів, які нагадують серію Mass Effect. Завдяки їм і буде проходити велика частина становлення персонажа.

Під час гри також представиться можливість досліджувати так званий “напіввідкритий” світ, що складається з чотирьох житлових кварталів. І, в залежності від дій гравця, кожен з них можна буде повністю знищити.

Дата виходу: 5 червня.

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One.

Jurassic World Evolution

Відеоігри, які дають можливість відчути себе бізнесменом в певній сфері, вже багатьма забуті і тільки фанати жанру не залишають спроби повернути йому колишню велич. І Jurassic World Evolution може стати саме тією відеогрою, яка була потрібна симуляторам бізнесу.

У грі вам доведеться будувати свої власні парки в стилі фільмів Парк Юрського періоду і Мир Юрського періоду. У режимі кар’єри перед гравцями стоятиме завдання побудувати 5-зіркові парки на 5 островах. Також, після певного моменту, стане доступний режим Пісочниці, де можна буде побудувати свій парк, без гонитви за сюжетними завданнями.

Однак, все, що буде закрито у гравця в режимі Кар’єри, буде закрито і в Пісочниці, так що перш ніж будувати парк з динозаврами своєї мрії, бажано завершити Кар’єру.

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Під час гри вам зустрінуться відомі персонажі з фільмів, які допомагатимуть у будівництві найкращих парків. Також у гравців буде можливість розвивати парк, спираючись на один із напрямів: Розвага, Охорона і Наука. Кожен з радників, відповідальних за ту чи іншу сферу, переконуватиме вас робити вибір на користь саме його сегменту, даючи різні завдання для виконання, які приноситимуть нагороди.

На виході гри будуть доступні близько 40 видів динозаврів, щоб кожен зміг побудувати парк Юрського періоду таким, яким завжди мріяв його побачити.

Дата виходу: 12 червня.

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One.

Mario Tennis Aces

Любителям аркадних спортивних ігор цього місяця повинен припасти до смаку Mario Tennis Aces. Як і в попередніх іграх серії, гравці беруть на себе роль одного з персонажів популярного всесвіту Mario, щоб змагатися на тенісному корті. Однак такий теніс сильно відрізняється кількістю технік, які в реальному житті просто неможливо використовувати.

Нова частина серії порадує фанатів новими техніками, які дозволяють сповільнювати час і вибирати точне місце для удару, від якого ракетка опонента пошкоджується. Якщо одному з гравців вдасться зламати ракетку суперника, то він також переможе в грі, що привносить нову тактику в улюблену серію. Крім того, з’явиться і можливість просто уповільнити час, щоб у персонажа була можливість відбити м’яч, до якого він не зміг би добігти.

Крім звичайних матчів, буде доступна ціла кампанія, яка будується на різних техніках гри в теніс. Також розробники обіцяють функцію онлайн мультиплеєра, де можна змагатися в турнірах і звичайних матчах з гравцями з усього світу.

Дата виходу: 22 червня.

Платформи: Nintendo Switch.

Lego The Incredibles

Розробники Traveller’s Tales вже давно зарекомендували себе відеоіграми у стилі конструкторів LEGO, які поєднують в собі улюблені серії і підійдуть для гравців будь-якого віку.

Цього разу до прем’єри фільму The Incredibles 2 виходить відеогра Lego The Incredibles, яка перекаже сюжет першої частини і нової стрічки у своїй гумористичній манері. Як і в інших LEGO-іграх, цю історію можна буде повністю пройти удвох.

Крім того, навіть після проходження у вас залишиться можливість досліджувати кожен рівень гри, в якому заховано безліч маленьких секретів, які порадують любителів LEGO і мультфільмів The Incredibles.

Дата виходу: 15 червня (в Європі реліз можуть перенести на липень).

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

The Crew 2

Любителі перегонів цього місяця обов’язково повинні звернути увагу на The Crew 2. У цій відеогрі вам дадуть можливість випробувати свої навички не тільки на автомобілях, але й на мотоциклах, човнах і літаках.

Крім того, для дослідження у гравців буде відкритий світ, який представляє собою зменшену версію США. Також буде доступно і чотири хаб-світи, зі своїми темами та ігровими стилями (позашляхові гонки, вуличні гонки, професійні гонки і фрістайл).

Під час гонок гравці зможуть моментально переключатися між управлінням різними гоночними засобами, що сильно урізноманітнює підхід до гри. Весь транспорт і модель гравця у грі можна буде налаштувати на свій смак. Як і раніше, великий акцент зроблено на мультиплеєрну складову відеоігри, тому тим, хто шукає одиночних розваг, варто пропустити The Crew 2. Тим же, хто любить змагатися, запропонують безліч різних варіантів гонок і можливість об’єднуватися для участі у різних ігрових подіях.

Дата виходу: 29 червня.

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One.

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