SpaceX успішно запустила Falcon 9 із супутником

Компанія SpaceX провела успішний запуск ракети Falcon 9, яка має вивести на орбіту супутник.

Компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 зі стартового комплексу SLC-40 на мисі Канаверал. Вона має вивести на орбіту геостаціонарний супутник SES-12, повідомляє SpaceX у Twitter.

Посадка першого ступеня ракети-носія на платформу не планується.

Супутник SES-12 оснащений електричним двигуном, який застосують для маневрування на орбіті. Також він забезпечений багатопроменевими антенами, які дозволяють ефективно розподіляти основні спектральні канали для різних променів.

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До слова, компанія Ілона Маска SpaceX перенесла з кінця 2018 на середину 2019 року комерційний запуск свого космічного корабля з людьми на орбіту Місяця.

Відео: SpaceX