Три ОС і темний режим: що показала Apple на WWDC 2018

На конференції WWDC 2018 Apple представила нові операційні системи iOS 12, watchOS 5, Mac OS Mojave.

На конференції WWDC 2018 Apple представила новинки в сфері власного програмного забезпечення. При цьому компанія не показала жодного нового гаджета.

iOS 12

В iOS 12 обіцяно прискорення запуску додатків на 40%, клавіатура працює на 50% швидше, камера – на 70% швидше. І це також на старих девайсах. Крім цього, в операційні системі з’явилися Memoji. Більше про iOS 12 читайте тут .

watchOS 5

Представлена ​​watchOS 5. Нова ОС для розумних годин допоможе стати подвижней і активніше. Крім іншого, в watchOS 5 можна буде викликати друзів на 7-денний змагання. З’явилася функція автоматичного виявлення тренування.

У watchOS 5 з’явився додаток Walkie-Talkie, позволяюща відправляти невеликі звукові замітки. Іншими словами, це щось схоже на рацію. Працює за допомогою мережі або Wi-Fi.

Читайте: WWDC 2018: Apple представляє новинки (ОНЛАЙН)

Mac OS Mojave

Нова версія macOS буде називатися Mojave (Мохаве. – пустеля на південному заході Сполучених Штатів Америки. – Ред.). У новій операційній системі з’явився справжній Темний режим.

У macOS Mojave, крім іншого, з’явилася функція Desktop Stacks, яка автоматично очистить (впорядкує) Робочий стіл. Також з’явилися нові інструменти для створення скріншотів і скрінкасти (запис відео з екрану).

Нагадаємо, користувачі iPhone X знайшли недолік, через який смартфон заповнює пам’ять випадково зробленими скріншотами.