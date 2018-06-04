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Знайдений ефективний спосіб продовжити життя

Швидка ходьба здатна продовжити життя і робить це ефективніше за повільні прогулянки.

Відповідне дослідження опубліковане у журналі British Journal of Sports Medicine.

Вчені Сіднейського університету проаналізували інформацію, отриману під час обстеження 50 225 осіб в Англії і Шотландії. Учасники вказували, який темп (повільний, середній або швидкий) вони вважають за краще під час піших прогулянок. Фахівці уточнили дані з урахуванням таких факторів, як вік, стать, загальна фізична активність і індекс маси тіла.

З’ясувалося, що при середньому темпі ходьби ризик передчасної смерті знижувався на 20% у порівнянні з повільними прогулянками, а при швидкому – на 24%. При цьому позитивний вплив прогулянок був особливо помітний у літніх людей старше 60 років.

Так, середній темп сприяв зниженню ризику летального результату від серцево-судинних захворювань на 46%, а швидкий – на 53%.

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До речі, раніше вчені дійшли висновку, що сода допомагає боротися з раком.

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