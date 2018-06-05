Апокаліпсис близько: 8 факторів, які знищують Землю

Сьогодні, 5 червня, людство відзначає Всесвітній день навколишнього середовища. Саме час згадати, що головний ворог Землі – людина. Екологи попереджають: якщо ми продовжимо використовувати ресурси такими темпами, то у 2030 році людству потрібно буде шукати нову планету.

Учені з американського агентства Global Footprint Network, які регулярно визначають день у році, після якого Земля втрачає здатність відновлювати спожиті людиною ресурси, з’ясували, що в 2017 році люди витратили відведені на рік ресурси на п’ять місяців раніше покладеного терміну, тим самим запустивши незворотний процес – смерть планети.

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Згідно з попередніми підрахунками, на сьогодні для нормального існування людині потрібна така кількість відновлюваних ресурсів, яка могла б міститися на 1,7 планети Земля. За 10 років цей показник складе дві планети, а до 2050 року – три.

Факти ICTV пропонують нагадати про основні чинники, що знищують Землю.

Пластикове сміття

Щороку людство викидає у світовий океан 6 млрд кілограмів сміття. В основному це пластик, який знищує морську флору і фауну. Кожна викинута пляшка розкладається протягом 500 років.

Експерти організації Foresight у новій доповіді для британського уряду попереджають – у найближчі 10 років кількість пластику в морях і океанах може збільшитися втричі, якщо не вжити рішучих заходів. І це лише одна з проблем, що загрожують світовому океану.

Танення льодовиків Антарктиди

Останні висновки вчених лякають: льодовик Тоттен тане значно швидше і під кінець століття це загрожує підвищенням рівня моря на 3 метри. Експерти з’ясували, що льодовик, розташований на сході Антарктиди, на півтора градуси тепліше всіх інших прибережних льодовиків. При цьому його розмиває тепла вода Індійського океану.

Кліматологи кажуть, що штучні заходи зі скорочення викидів парникових газів не зупинять танення льодовиків, а зможуть лише трохи його уповільнити.

Розливи нафти

Аварії танкерів або на платформах закінчуються розливами нафти, що смертельно для жителів океанів, а також для людей. При цьому, навіть без аварій, на кожен мільйон тонн нафти, що відвантажується, припадає одна тонна розлитої.

Електронні відходи

Технічні блага – комп’ютери, телевізори, мобільні телефони – за останнє десятиліття стали доступні навіть людям з низьким доходом. Стара техніка поповнює гори електронних відходів. Тільки у 2012 році люди викинули майже 50 млн тонн використаної електроніки.

Вихлопи автомобілів

У світі налічується понад 500 млн автомобілів. До 2030 року ця цифра перевищить мільярд. Це означає, що всього за 12 років забруднення повітря подвоїться.

Викиди заводів

Згідно з науковими дослідженнями, кожен восьмий випадок смерті в світі так чи інакше пов’язаний із забрудненням повітря.

Пральні порошки

Порошки з високим вмістом аніонних ПАР (поверхнево-активних речовин) і фосфатів шкодять не тільки екології, а й людині. Саме тому в Європі вже давно у засобах для прання допускається вміст цих речовин не більше 5%. Проблему могли б вирішити екологічні побутові засоби, але надзвичайно важко розробити продукт, який був би безпечний для природи, мав би високі споживчі якості і при цьому – низьку ціну. Всі три параметра поєднати практично неможливо.

Світлове забруднення

Так-так! Існує і таке. Знають про нього орнітологи, тому що даний вид забруднення впливає в основному на пернатих. Так, через яскраве електричне освітлення птахи плутають дні і ночі. Більш того, вчені з’ясували, що світлове забруднення може навіть змінити структуру міграції деяких видів тварин.

Це дуже актуально саме сьогодні – у Всесвітній день навколишнього середовища, який був проголошений на 27-й сесії Генеральної Асамблеї ООН від 15 грудня 1972 року.

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