Apple назвала найкрасивіші додатки для iOS

Компанія Apple назвала переможців щорічної премії Apple Design Awards.

На конференції для розробників WWDC 2018 компанія Apple назвала переможців щорічної премії Apple Design Awards, яку вручають за додатки з найкращим дизайном, повідомляється на сайті компанії.

Нагороду отримав сервіс для нотаток, планування справ і ведення проектів Agenda від Momenta B.V. У ньому можна групувати документи за категоріями і папками.

Також відзначили і додаток Bandimal від Yatatoy, за допомогою якого діти можуть грати з віртуальними тваринами і створювати мелодії в процесі.

Нагородили й Calzy від WapleStuff, який представляє собою калькулятор з історією обчислень. Тут можна зберігати операції із зазначенням дати і назвою.

Отримав нагороду й додаток iTranslate Converse від iTranslate, який використовується для перекладу мови. Користувач повинен вибрати дві мови і сказати фразу для перекладу.

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Сподобався Apple і додаток Triton Sponge від Gauss Surgical, який допомагає визначити, скільки крові втратила людина під час операції.

Нагороду дали Florence від Annapurna Interactive – грі-коміксу, яка розповідає про переживання дівчини, яка закохалася вперше.

Суддям також сподобався дизайн 2D-платформера Inside від Playdead з елементами головоломки.

Нагородили й продовження гри про пригоди лижника Альто Alto’s Odyssey від Snowman.

Відзначили й дизайн у головоломці Frost від kunabi brother GmbH в якій потрібно малювати шляхи небесних тіл.

Останнім додатком, який сподобався Apple, стала гра Oddmar від Mobge Ltd, в якій потрібно допомогти вікінгові Оддмару повернути розтрачені навички.

До слова, на конференції WWDC 2018 Apple представила нові операційні системи iOS 12, watchOS 5, Mac OS Mojave.