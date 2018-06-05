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Гороскоп на сьогодні, 5 червня

Сьогодні, 5 червня, не варто планувати справи і спілкування, у яких потрібні спокій, тактовність, ніжність.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.

День підходить для задач, що вимагають рішучості й активних дій. Комунікації можуть бути ускладнені. Бажано дотримуватися балансу як на фізичному, так і на емоційному рівні.

Гарний час для роботи із землею, садівництва. Доречно вирішувати питання, пов’язані з нерухомістю. Добре зайнятися фізичними навантаженнями і зміцненням організму.

Читайте: Топ-3 знаки зодіаку, яких легко обдурити

Несприятливо: брати чи давати гроші у борг.

Сприятливо: підстригання волосся.

До слова, маємо тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 4 по 10 червня 2018 року.

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