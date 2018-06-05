Прогноз погоди на сьогодні, 5 червня (КАРТА)

Погода на сьогодні обіцяє бути дощовою. Практично по всій території країни пройдуть перші літні грози.

В Україні у найближчу добу, 5 червня, погоду визначатиме тепла, але більш волога повітряна маса; очікується падіння атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі на півдні країни, а вдень по всіх Україні місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с, вдень в західній та східній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°.

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У західних областях грози, температура вночі +14 …+16 °, вдень +25… +27 °. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Карпатах гроза, температура повітря вночі +13 …+15 °, вдень +25…+27 °. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На півночі України гроза. Температура вночі +15 … +17 °, удень +23… +25 °. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У центрі України місцями грози, температура вночі +15… +17°, вдень близько +25 …+27 °. Вітер північно-західний, 5-10 м/ с.

На сході України дощ з грозою, вночі +13…+15°, удень +27… +29°. Вітер західний, 5-10 м / с.

У південних областях України дощі з грозою, температура вночі +15 … +17°, вдень близько +24 … +26°. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Криму без опадів, температура вночі +15 … + 17°, вдень +25 … +27°. Вітер західний, 3-8 м/с.

У Києві 5 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +16…+18 °, вдень +25…+27 °.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.