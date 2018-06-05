Що у сексі найбільше збуджує жінок – вчені

Жінки, які особливо чутливі до запахів, отримують більше задоволення від сексу.

Такого висновку дійшли вчені з Технічного університету Дрездена, передає Health.

У дослідженні взяли участь 42 жінки і 28 чоловіків у віці від 18 до 40 років.

Вони оцінили чутливість до ароматів за допомогою спеціальної шкали, яка визначає рівень розпізнавання специфічних ароматів. Після цього вчені поставили всім учасникам дослідження питання з приводу їх сексуальних бажань, досвіду, частоти оргазмів, а також задоволення від сексуальної активності і майстерності у ліжку (частоти і середньої тривалості статевих відносин).

Підвищена чутливість до запахів точно була пов’язана з задоволеннями від сексуальної активності.

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До речі, раніше вчені розповіли, як відсутність сексу впливає на здоров’я і самопочуття людини.