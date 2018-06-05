У мережі з’явилася добірка з найкрасивіших хостелів у світі.

Портал Hostelworld зібрав добірку 10 найкрасивіших хостелів світу.

У них можна не тільки весело відпочити, але й зробити досить гарні знімки.

Найкращі хостели визначили на основі оцінок мандрівників на сайті Hostelworld.



Away With the Fairies Hostel, Хогсбек, ПАР

Central Backpackers Hostel, Катба, В'єтнам

Discovery Hostel, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама

Rodamon Riad, Марракеш, Марокко

The Farm Hostel, Чангу, Балі

Outpost beach hostel, Ель-Нідо, Філіппіни

Abbey Court, Дублін, Ірландія

Santos Express Train Lodge, Мосселбай, ПАР 99 Surf Lodge, Тола, Нікарагуа Топ-10 найкрасивіших хостелів світу / 10 фотографий

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До слова, Факти ICTV з’ясували як обрати регіон та готель, чим зайнятись у Туреччині та що звідти привезти.

Фото: Instagram