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Топ-10 найкрасивіших хостелів світу

У мережі з’явилася добірка з найкрасивіших хостелів у світі.

Портал Hostelworld зібрав добірку 10 найкрасивіших хостелів світу.

У них можна не тільки весело відпочити, але й зробити досить гарні знімки.

Найкращі хостели визначили на основі оцінок мандрівників на сайті Hostelworld.

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Топ-10 найкрасивіших хостелів світу / 10 фотографий

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До слова, Факти ICTV з’ясували як обрати регіон та готель, чим зайнятись у Туреччині та що звідти привезти.

Фото: Instagram

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