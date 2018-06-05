У мережі з’явилася добірка з найкрасивіших хостелів у світі.
Портал Hostelworld зібрав добірку 10 найкрасивіших хостелів світу.
У них можна не тільки весело відпочити, але й зробити досить гарні знімки.
Найкращі хостели визначили на основі оцінок мандрівників на сайті Hostelworld.
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Away With the Fairies Hostel, Хогсбек, ПАР
Central Backpackers Hostel, Катба, В'єтнам
Discovery Hostel, Ріо-де-Жанейро, Бразилія
Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама
Rodamon Riad, Марракеш, Марокко
The Farm Hostel, Чангу, Балі
Outpost beach hostel, Ель-Нідо, Філіппіни
Abbey Court, Дублін, Ірландія
Santos Express Train Lodge, Мосселбай, ПАР
99 Surf Lodge, Тола, Нікарагуа
Топ-10 найкрасивіших хостелів світу / 10 фотографий
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Фото: Instagram