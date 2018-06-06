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Факти / Lifestyle / День журналіста 2018: найкращі привітання зі святом/

День журналіста 2018: найкращі привітання зі святом

Щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Ми зібрали найкращі смс-привітання зі святом.

Найкращі смс-привітання з Днем журналіста 2018 на Факти ICTV.

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***

Ваша зброя – слово,
Штик у вас – перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!

***

Журналіст – це не професія,
А покликання гарячих сердець.
Підтримайте один одного в інформації,
У справі правди несучи свій хрест.
Нехай сюжети легко сплітаються
У репортажі, ессе, статті.
Ну а в житті все відбувається
З краплею любові і радості.

* * *

Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.

* * *

Нам так важливо про життя побільше знати,
Де ж інформацію таку наразі взяти?
А журналісти багато чого знають,
Й новини людям всім розповідають.

Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей – ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин – у День журналіста!

Нагадаємо, Факти ICTV пропонують згадати в цей день найгучніші журналістські розслідування.

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