День журналіста 2018: найкращі привітання зі святом

Щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Ми зібрали найкращі смс-привітання зі святом.

Найкращі смс-привітання з Днем журналіста 2018 на Факти ICTV.

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Ваша зброя – слово,

Штик у вас – перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

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Журналіст – це не професія,

А покликання гарячих сердець.

Підтримайте один одного в інформації,

У справі правди несучи свій хрест.

Нехай сюжети легко сплітаються

У репортажі, ессе, статті.

Ну а в житті все відбувається

З краплею любові і радості.

* * *

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

* * *

Нам так важливо про життя побільше знати,

Де ж інформацію таку наразі взяти?

А журналісти багато чого знають,

Й новини людям всім розповідають.

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей – ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин – у День журналіста!

Нагадаємо, Факти ICTV пропонують згадати в цей день найгучніші журналістські розслідування.