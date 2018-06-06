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Гороскоп на сьогодні, 6 червня

Сьогоднішній день більше підходить для завершення справ, ніж для починань.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.

Зірки радять зайнятися оздоровчими і омолоджуючими процедурами, проте діагностику робити не варто.

Підходить день і для вивчення астрології, а також медитації біля водойми.

Сьогодні є ризик втягування у конфліктні ситуації, тому бажано проявити терпіння і такт.

Несприятливо брати і давати гроші в борг, підстригання нігтів, але рекомендується стрижка волосся.

Читайте: Топ-3 знаки зодіаку, яких легко обдурити

Ми також склали тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 4 по 10 червня 2018 року.

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