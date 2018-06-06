Розкрито секрет ідеального сексу

Налагодити ситуацію у спальні і насолоджуватися сексом допоможуть три дуже важливих правила – любов до себе, здатність розчинятися у моменті і бажання.

Про це розповів практикуючий психолог Михайло Лабковский, передає Новое время.

Любов до себе

Секc – перш за все, біологічна потреба здорової людини. Але багато хто сильно переоцінює цю потребу. Наприклад, деякі жінки використовують секс як розмінну монету ( “Я йому – тіло, він мені – відносини”) або навіть карають партнера з його допомогою ( “Скривдив? Будеш тиждень спати на дивані!”).

За його словами, чоловіки теж грають в ігри: наприклад, намагаються взяти кількістю, самостверджуються за допомогою сексу, що призводить до найсумніших наслідків – реальні потреби тіла проігноровані, а психологічні комплекси тільки ростуть. Щоб не потрапляти у ці пастки, радить психолог, треба, по-перше, думати про себе, цінувати свої бажання, розуміти їх, не позбавляти себе здорової сексуальної реалізації.

Здатність розчинятися у моменті

Як зазначає Лабковский, жінки зазвичай заморочуються на красі, чоловіки – на техніці.

– Навчіться бути у моменті. Зосередьтеся на своїх відчуттях, діях і єднанні з іншою людиною. Перемкніть увагу від того, що про вас можуть подумати, на, власне, сам секс. Ви побачите, як його якість різко змінюється на краще, – радить психолог.

Наявність бажання

– Багато людей займаються сексом не так, як хочуть, або навіть у ті моменти, коли вони цього не хочуть. Для одних це – “виконання подружнього обов’язку”, інші думають, як задовольнити партнера, геть забуваючи про себе. Є окремі індивідууми, які погоджуються у сексі на те, що їм неприємно, боляче або принизливо, щоб завоювати кохання іншої людини, – розповідає експерт.

Він підкреслив, що подібна поведінка призводить до сумного результату, наприклад, до психосоматичних захворювань на зразок еректильної дисфункції психологічного характеру або захворювання, коли жіноче тіло “закривається” і сам акт доставляє їй величезну біль. Тому, продовжив Лабковский, дуже важливо вміти вчасно говорити “ні”, не займатися сексом з жалю, почуття обов’язку, співчуття тощо.

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