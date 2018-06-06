Смаглява шкіра та темні очі – як виглядав Ісус Христос

Учені вирішити спробувати реконструювати зовнішність Ісуса Христа, аби побачити, як насправді виглядав Месія.

Як виглядав Ісус Христос? Це хотіли б знати мільярди християн. Учені вирішити спробувати реконструювати зовнішність Месії. Що з цього вийшло, знає Ранок у великому місті.

Британський судмедексперт Річард Нів склав приблизний портрет типового чоловіка тієї місцевості та того часу, коли жив Ісус.

У першу чергу він відштовхнувся від того факту, що в Євангеліє сказано, ніби Ісус нічим зовні не відрізнявся від своїх учнів. Тобто він був типовим чоловіком-євреєм того часу.

У день арешту в Гетсиманському саду Іуді навіть довелося особисто вказати римлянам на Христа, бо ті не могли його вирізнити поміж апостолів.

Читайте: Знайдений ефективний спосіб продовжити життя

Річард Нів дослідив кілька черепів, які відповідають місцю, часу, національності та віку. На цій основі він створив комп’ютерну модель обличчя чоловіка, який цілком міг бути Ісусом Христом.

Широкі вилиці, смаглява шкіра, темні волосся та очі. Це не точний портрет, а лише ймовірна модель. І вона набагато ближча до реальності, ніж звичні для нас образи на іконах.

Раніше британські вчені вже піддавали сумнівам загальноприйняті уявлення про зовнішність Ісуса Христа.

На їхню думку, Ісус був середнього зросту, мав темне кучеряве волосся і добре розвинену фізичну форму.