Відчуй себе зіркою: Facebook запустив незвичайний додаток

Facebook запустив новий додаток, який надає можливість співати улюблені треки в такт відомим виконавцям.

Як пише пише Engadget, користуватися сервісом просто: ви просто обираєте пісню, відкриваєте рот в такт словам і стрімите це для друзів.

Серед перших композицій доступні треки Дрейка, Еда Ширана, Guns N Roses і інших виконавців. Видання зазначає, що не так давно Facebook підписав контракти з Universal, Warner і Sony, тому у користувачів буде досить багато композицій на вибір.

Lip Sync Live сумісна і з іншими опціями прямого ефіру: можна додавати маски, хештеги, накладати фільтри або змінювати фон. Функція поки з’явилася лише в деяких користувачів, але соцмережа планує запустити її для всіх найближчим часом.

Даний додаток є спробою Facebook залучити в соцмережу більш юну аудиторію. Караоке, в якому потрібно відкривати рот в такт пісні, стало популярно завдяки шоу Lip Sync Battle і з додатком Musical.ly. У останнього 60 мільйонів активних користувачів, більшість з яких підлітки.

Читайте: В Instagram з’явилася нова функція

До речі, раніше ми повідомляли, що Facebook запустить сервіс для знайомств.