Все частіше у новинах з’являються повідомлення про крадіжку персональних даних і про те, якої непоправної шкоди це може завдати. Факти ICTV розбиралися, як убезпечити себе від крадіжки ваших даних і про те, як захистити себе у випадку витоку.

Персональні дані – це будь-яка інформація, що відноситься або належить певній фізичній особі. В тому числі її прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, сімейний, соціальний, майновий стан, освіта, професія, доходи, інша інформація.

Інтернет і нові технології в цілому все більше вливаються у наш побут. Однак, наскільки це безпечно? Адже ми постійно реєструємося на різних сервісах, вказуючи досить багато особистої інформації, довіряємо свої гроші електронним системам тощо. Та все частіше ми стаємо жертвами тих, кому ми довіряємо свої дані.

Кому потрібна інформація про вас? Так це рекламодавцям. Ваш номер телефону або пошта для розсилки реклами. Це найпростіший приклад, – зазначає консультант з інформаційної безпеки Михайло Чайкін.

Хтось постійно торгує вашими даними

Ніхто не має права використовувати ваші дані, щоб направляти вам якийсь спам. Якщо немає письмового договору, то вашими даними заволоділи незаконно.

– З особистого досвіду, до мене неодноразово дзвонили зі служби таксі, а потім почали постійно приходити СМС з одного автосалону, з іншого, зі страхової. Я звернувся у прокуратуру міста Києва, відкрили кримінальне провадження, розібралися з ними усіма. Вже пройшло 2 роки, і мені більше ніхто не дзвонив, – розповідає доктор права, адвокат Іван Ліберман.

Де беруть базу телефонних номерів?

У мережі величезна кількість пропозицій про продаж подібних даних. За, досить, невелику суму ви можете отримати тисячі активних номерів телефонів.



Вкрали персональні дані? Що робити та як себе захистити / 2 фотографии

Номер телефону це найпростіший приклад. Адже у відкритому доступі може виявитися й інформація, яка може нанести вам або вашій родині матеріальної чи моральної шкоди. Наприклад, домашня адреса і місце роботи. Цього достатньо, щоб ви стали мішенню для злодіїв. Таких банальних ситуацій досить багато, але шкоди вони можуть принести не мало.

Як відстояти своє право на захист персональних даних

Якщо ви звернетеся до суду, то готуйтеся до того, що довести факт крадіжки персональних даних вкрай складно. Існує відразу кілька причин. Так відбувається тому, що українським нотаріусам недозволено засвідчувати скріншоти з інтернету. Це можуть зробити нотаріуси Російської Федерації або Європейського союзу. А при зверненні до суду вони будуть необхідні, – зазначає Іван Ліберман.

Тобто, щоб отримати завірений нотаріусом скріншот, то потрібно їхати в РФ або ЄС або відправити свого адвоката, а це далеко не всім по кишені.

– Якщо там завірять, то в українському судочинстві вони визнаються належним доказом, – підкреслює адвокат.

Друга проблема: встановити, яка конкретно посадова особа розголосила цю інформацію.

Третя проблема: довести факт нанесення моральної або матеріальної шкоди.

– Якщо людина не мала практики відстоювання своїх прав у суді, то виграти справу майже нереально. За допомогою досвідченого адвоката шансів стає в рази більше, – додав Іван Ліберман.

Якщо ви вже вирішите довести свою правоту через суд, то готуйтеся, що доведеться чимало попрацювати над цим. Також судова тяганина влетить в копієчку.

Як захистити себе від небажаного витоку даних і злому:

Не залишайте телефон де попало

Користуйтеся елементами блокування

Різні паролі для різних додатків, це обов’язково

Періодично міняйте паролі

Не тримати в очевидних місцях записані паролі

Не тримайте важливі дані на USB-флеш-накопичувачах

Оновлювати час від часу ПЗ

Прив’язуйте свої акаунти до двофакторної аутентифікації

Користуйтеся перевіреними поштовими сервісами

– Обрати один акаунт, до якого можна прив’язати всі інші додатоки, для користувачів Apple це APPLE ID. Головне не забути пароль до нього, адже це вкрай безвідповідально. Тим більше не так давно в Україні запустили ApplePay, а з його підключенням ваш телефон перетворюється в термінал. Якщо зламати пристрій, то зловмисник отримає доступ до всіх ваших рахунків, – зазначає консультант з інформаційної безпеки Михайло Чайкін.

Українське законодавство не доскональне щодо захисту ваших даних. Однак навіть у таких реаліях можна відстоювати свої права. І не забувайте, що більша частина витоку інформації відбувається через недбалість самих користувачів.

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До слова, масштабна кібератака в Україні – США розповіли деталі.

Євгенія Шапоренко