Замість суконь – купальники і сонячна Італія. Альтернативний випускний українців

Випускники однієї зі львівських шкіл замість традиційного випускного поїдуть до сонячної Італії.

Хоча вартість цієї подорожі – 300 євро, рідні зазначають: якби організувували урочистості і застілля – сума вийшла б приблизно такою ж, пише Правда тут.

Та як з’ясувалося, для школи-гімназії Шептицьких подібні альтернативні випускні – не новинка. Подорож замість бенкету для учнів цього навчального закладу стала вже традицією. Олег закінчив школу два роки тому, його клас був одним з перших, хто підтримав цю ініціативу. Каже: ні на хвильку не пошкодував про вакацію в колі тих, з ким сиділи пліч-о-пліч за партою 11 років. Палюче сонце, нові місця та незабутні краєвиди того вартували.

Шкільний вікенд за кордоном триватиме тиждень. Батьки випускників за все подбали та розпланували кожен день своїх вже дорослих дітей.

У довгоочікуванну мандрівку учні вирушать 13 червня. Зараз же вони вирішують свої справи та чекають бали з тестування.

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До речі, у Пенсільванії школярка Еллісон Клосс прийшла на випускний із картонним зображенням Денні ДеВіто. У відповідь на це актор прийшов у бар із її картонною копією.