E3 2018: розклад прес-конференцій та чого очікувати

До виставки відеоігор E3 2018 залишилося всього кілька днів, а вже в кінці цього тижня почнуться перші прес-конференції. Факти ICTV зібрали їх розклад і найбільш очікувані анонси на кожній з прес-конференцій.

Хоча сама виставка пройде з 12 по 14 червня, більшість прес-конференцій відбудеться за кілька днів до цього:

Electronic Arts – 9 червня о 21.00 (за київським часом);

Microsoft – 10 червня о 23.00;

Bethesda – 11 червня о 4.30;

Devolver Digital – 11 червня о 6.00;

Square Enix – 11 червня о 20.00;

Ubisoft – 11 червня о 23.00;

PC Gaming Show – 12 червня о 1.00;

Sony – 12 червня о 4.00;

Nintendo – 12 червня о 19.00.

Тепер розглянемо прогнози щодо відеоігор, які можуть представити на кожній прес-конференції.

Electronic Arts

Скоріш за все, першу частину прес-конференції EA присвятить своїм спортивним проектам (FIFA, NFL, NHL), а завершать її ігровим процесом недавно анонсованого Battlefield 5 (V). Найбільше таємниць навколо середини презентації.

Оскільки вона триває близько години, в Electronic Arts не так багато часу на те, щоб розповісти про інші проекти. Оскільки у компанії зараз ексклюзивні права на розробку відеоігор по всесвіту Зоряних воєн, можна чекати якоїсь інформації з цієї області. Можливо, вони вирішать розповісти про подальші плани по Star Wars Battlefront 2, на який не виходили масштабні оновлення з кінця 2017 року. Також ми можемо почути новини про нові проекти Respawn Entartainmen, які займалися розробкою серії Titanfall.

Також в розробці знаходиться й відеогра Anthem від студії Bioware. Але минулого року її показували на прес-конференції Microsoft, тому EA можуть віддати Anthem на одне з більших шоу.

Microsoft

Після того, як компанія відмовилася від ексклюзивів на свою ігрову платформу Xbox One, їх прес-конференція стала менш цікавою. Проте, на ній можуть показати мультиплатформенні новинки і так звані консольні ексклюзиви.

Один зі “зливів” показав, що Microsoft анонсують Gears of War 5, який вийде на Xbox One і ПК. Також повинні озвучити на прес-конференції і якусь інформацію про Crackdown 3, який анонсували аж у 2014 році. Серед подібних консольних ексклюзивів можна очікувати інформації від Remedy Entertainment, які пішли в підпілля після виходу Quantum Break, і можливого продовження серії Halo.

Так як шоу Microsoft стало сценою для анонсу мультиплатформових проектів, можна зробити ставку на те, що багато студій завезуть туди свої великі анонси. Цілком можливо, Ubisoft анонсує нову частину серії Assassin’s Creed, а Eidos Montreal покаже ігровий процес Shadow of The Tomb Raider, яка виходить в цього року.

Крім того, слід очікувати якихось несподіваних анонсів, оскільки Dragon Ball FighterZ минулого року був анонсований саме у Microsoft.

Bethesda

У Bethesda цього року все дуже прозоро. Вони вже показали Rage 2, який розробляють id Software та Avalanche Studios і анонсували Fallout 76. Можна з упевненістю сказати, що нам покажуть ігровий процес обох відеоігор.

Однак нас можуть здивувати і якимись несподіваними анонсами, як це було минулого року з Evil Within 2. Можливо, вони повернуть стару серію ігор до життя.

Devolver Digital

Devolver Digital точно привезе на E3 2018 наступну частину в серії Serious Sam, яка буде називатися Planet Badass. Також ми можемо побачити нову інформацію про The Talos Principle 2.

Читайте: Найкращі відеоігри червня: від Vampyr до Mario Tennis Aces

Крім того, компанія може показати нову гру студії Flying Wild Hog, яка займалася розробкою Shadow Warrior. Фанати сподіваються на 3-ю частину пригод Ло Венга, але це може бути й абсолютно інший проект.

Оскільки Devolver Digital любить видавати інді-ігри, можна чекати на анонс продовження відомих серій (Enter the Gungeon, Hotline Miami, OlliOlli і так далі).

Square Enix

На своїй прес-конференції Square Enix обов’язково повинні показати новий трейлер Kingdom Hearts 3, а разом з ним і довгоочікувану дату виходу. Такий висновок можна зробити з інформації, яка свідчить, що компанія оголосить день релізу проекту до E3. І це буквально останній день, коли вона може це зробити.

За інформацією, що просочилася, Square Enix збирається анонсувати на своєму шоу Just Cause 4, який повинен перетерпіти безліч змін, в порівнянні з попередніми частинами. Також IO Interactive представлять Hitman 2 – продовження приквела до Hitman: Codename 47.

Можливо, розкажуть й про серію Deus Ex, адже один з розробників недавно повідомив, що роботи над проектом не припинилися.

Крім того, можуть показати й перший ігровий процес нового додаткового контенту для Final Fantasy XV, яку обіцяли підтримувати аж до 2019 року.

Також існує велика кількість спекуляцій щодо нової гри у всесвіті Marvel, яку повинні показати на E3. Деякі говорять про те, що це буде перезапуск серії Ultimate Alliance

Ubisoft

Не викликає сумнівів, що Ubisoft обов’язково покажуть нову частину в серії Assassin’s Creed і, можливо, розкажуть трохи про серію Watch Dogs. Також є надія, що ми побачимо повноцінний трейлер з ігровим процесом Beyond good and evil 2, а також дату або рік виходу.

Іще повинні розповісти й про The Division 2, який анонсували раніше цього року. А фанати серії Prince of Persia не залишають надію на те, що компанія нарешті покаже нову частину.

В іншому ж робити якісь передбачення тут досить важко, оскільки Ubisoft не раз дивувала гравців анонсами таких ігор, як Mario + Rabbids, For Honor та Steep.

Sony

Уже котрий рік поспіль найцікавішою прес-конференцією на E3 стає шоу Sony, навіть при тому, що минулорічний “перформанс” практично один в один повторив прес-конференцію на E3 2017. Зараз у Sony такого точно не буде хоча б тому, що багато ігор вже вийшли. Та й сама компанія говорила, що зосередиться на 4 ексклюзивах: Death Stranding, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man, The Last of Us Part II.

Хоча в момент цього анонсу багато хто почав говорити про нову приставку від Sony, чутки не підтвердилися, а компанія, скоріш за все, хоче зосередитися на показі ігор, які вийдуть до наступного Electronic Entertainment Expo.

Проте Sony запевнила, що покаже також мультиплатформенні відеоігри, крім “великої четвірки”. Що саме це будуть за проекти сказати важко, але їх точно має бути багато, адже компанія анонсувала, що ще до початку E3 представить кілька нових ігор, серед яких може бути й новий проект From Software, які відомі серією Dark Souls.



Nintendo

Конференції Nintendo – це завжди свято для гравців різного віку. І цей рік не повинен стати виключенням. Після успішного запуску Nintendo Switch компанія продовжує наповнювати нову ігрову платформу відмінними ексклюзивами.

Вже точно відомо, що ми побачимо анонс в серії Super Smash Bros. Можливо й нову частину Metroid. Крім того, точно буде більше інформації щодо рімейку першої частини Pokemon – Pokemon Lets Go.



Також можна бути впевненим, що нас чекають кілька сюрпризів. Цілком можливо, що компанія покаже ігровий процес і дату виходу Bayonetta 3 та навіть анонсує розробку дев’ятої частини Mario Kart, адже попередня частина вийшла у 2014 році.

До слова, українська студія GSC Game World офіційно заявила, що розробляє другу частину культової гри S.T.A.L.K.E.R. 2.

Відео: Youtube