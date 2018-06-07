Гороскоп на сьогодні, 7 червня

Сьогодні, 7 червня, день може виявитися емоційно непростим.

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.

Можуть виявлятися внутрішні невдоволення, бажання поконфліктувати. Щоб день був продуктивним, енергію агресії варто спрямувати не на з’ясування відносин, а на подолання перешкод і проблем, діяти сміливо і, можливо, навіть з напором.

Змагальні заходи, розумний ризик – все це може пройти досить результативно. Активність тіла сьогодні вельми доречна, підходять будь-які фізичні навантаження.

На садовій ділянці можна займатися підрізанням дерев, чагарників. Будь-яке проведення часу на свіжому повітрі краще знаходженню вдома. Гарно сьогодні влаштувати генеральне прибирання приміщення.

З незнайомій їжею рекомендується бути акуратним – сьогодні краще вживати знайомі і перевірені страви.

Несприятливо: надягання нового одягу, прикрас, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей.

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