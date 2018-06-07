Середньовіччя у центрі Києва: на Співочому полі відбудеться лицарський турнір

У суботу, 9 червня, у головному event-парку цього літа у Києві відбудеться лицарський турнір.

На Співочому полі пройдуть поєдинки серед лицарів, змагання з середньовічних танців, виступ козацького колективу, середньовічні ігри з глядачами і різні майстер-класи.

– Минулої неділі вже відбувся концерт Велике весілля, на якому були присутні 5 тис. гостей і 200 пар молодят, також виступили кілька десятків відомих артистів. Пізніше ми проведемо ще кілька великих заходів, щоб киянам та гостям столиці не довелося нудьгувати цього літа, – розповів керівник компанії Grand Event та організатор даних заходів Денис Погорілко.

Відкриття лицарського турніру відбудеться 9 червня о 11.00 за адресою: вулиця Лаврська, 33. Завершиться захід о 19.00 нагородженням переможців.

Вхід для дорослих – 50 грн, для дітей – 25 грн. Пенсіонери, учасники АТО, інваліди 1-ї та 2-ї групи, а також учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС зможуть пройти безкоштовно.

Акредитуватися на лицарський турнір можна за номером телефону +380673241619 (Анастасія) і +380962874636 (Дарина) або електронною поштою [email protected]

Чекаємо на Співочому полі всіх бажаючих!

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Нагадаємо, що протягом усього літа на території парку Співоче поле працюватимуть тюбинг-гірки, мотузковий парк та дитячі атракціони. Крім того, організатори вже анонсували великий рок-концерт і оперний фестиваль О-fest, а також концерт Топ-артистів у рамках Великої виставки квітів та святкування Дня Козака.