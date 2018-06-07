Відстань до Місяця збільшила день на Землі – вчені

Вчені прийшли до висновку, що раніше доба на Землі тривала близько 18 годин.

Вчені з університету Вісконсину і Колумбійського університету прийшли до висновку, що тривалість земної доби пов’язана з відстанню від Землі до Місяця і півтора мільярди років тому день на Землі тривав 18 годин, повідомляє BBC.

У той час Місяць в середньому знаходилася на відстані 340 тис. км (на 44 тис. км менше, ніж зараз).

Під час вивчення гірських порід віком 90 млн років і знання історії Сонячної системи вчені змогли реконструювати процеси змін клімату у протерозої.

Зміна відстані між Місяцем і Землею впливала на обертання планети навколо своєї осі. Це впливало на тривалість дня і клімат Землі.

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Наразі відомо, що Місяць віддаляється від нашої планети зі швидкістю 38 мм на рік, через що дні на Землі ставатимуть довшими. Але помітно це стане лише мільйони років по тому.

До слова, компанія Ілона Маска SpaceX перенесла з кінця 2018 на середину 2019 року комерційний запуск свого космічного корабля з людьми на орбіту Місяця.