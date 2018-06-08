Facebook розкрив особисту інформацію 14 млн користувачів

Пости 14 мільйонів користувачів Facebook, які були опубліковані в “закритому” режимі, виявилися в загальному доступі через помилку компанії.

Про це повідомляє The Verge.

У відкритому доступі через помилку виявилися записи деяких користувачів, зроблені з 18 по 27 травня. На усунення проблеми треба було кілька днів.

Соцмережа оголосила, що мова йде про збій програмного забезпечення, через який у деяких користувачів налаштування постів за замовчуванням переключилися на “доступне для всіх”.

Зазвичай налаштування аудиторії постів у Facebook обираються виходячи з останніх публікацій користувача, тобто якщо записи були в закритому режимі, то саме він і пропонується за замовчуванням.

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Facebook почала розсилку повідомлень користувачам, яких міг торкнутися збій, в яких просить вибачення за помилку і просить перевірити налаштування постів, опублікованих 18-27 травня.

Нагадаємо, Facebook нещодавно запустив незвичайний додаток.