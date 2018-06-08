PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 8 червня/

Гороскоп на сьогодні, 8 червня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що варто відкласти вирішення питань, пов’язаних з купівлею або продажем автомобіля.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.

Так, після 10.45 день у цілому сприятливий. Найближчим часом небажано проводити великі покупки і продаж (Венера і Меркурій готуються змінити знак).

Сьогодні добре проявляти турботу і увагу, надавати допомогу.

Виявлена дружелюбність може повернутися сторицею. Будь-які дії, спрямовані на прояв щедрості і благодійності, дуже бажані.

День хороший для духовних практик, проведення священних церемоній. Можна займатися посадкою дерев і посівом насіння.

Поспішати з ухваленням рішень не варто, краще дати собі час все зважити і обдумати наодинці

Читайте: Гороскоп на тиждень з 4 по 10 червня

До речі, раніше ми публіковалі гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2018.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка