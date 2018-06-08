Гороскоп на сьогодні, 8 червня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що варто відкласти вирішення питань, пов’язаних з купівлею або продажем автомобіля.

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.

Так, після 10.45 день у цілому сприятливий. Найближчим часом небажано проводити великі покупки і продаж (Венера і Меркурій готуються змінити знак).

Сьогодні добре проявляти турботу і увагу, надавати допомогу.

Виявлена дружелюбність може повернутися сторицею. Будь-які дії, спрямовані на прояв щедрості і благодійності, дуже бажані.

День хороший для духовних практик, проведення священних церемоній. Можна займатися посадкою дерев і посівом насіння.

Поспішати з ухваленням рішень не варто, краще дати собі час все зважити і обдумати наодинці

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