PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Коли День молоді 2018: дата і традиції/

Коли День молоді 2018: дата і традиції

У цьому році День молоді в Україні святкуватимуть 24 червня.

Це свято існує з 1994 року, коли президент України Леонід Кравчук видав указ про встановлення в Україні Дня молоді.

До категорії молоді на Україні відносять громадян у віці від 18 до 35 років. Понад 11 млн осіб, а це приблизно 22,6% населення України, становлять молоді громадяни країни.

У цей день українці восславляют юність, запал, натхнення молодих людей, які є невтомним двигуном прогресу.

Читайте: Atlas Weekend в Києві: квитки, програма і безкоштовний вхід

Традиційно в цей день прийнято заохочувати і нагороджувати успіхи найбільш талановитої молоді в різних професійних сферах. Так, щорічно Кабмін вручає з цього приводу 60 премій.

У багатьох містах відбуваються фестивалі, ярмарки, арт-заходи присвячені Дню молоді.

Раніше Факти ICTV писали, що американський актор театру та кіно, продюсер і кінорежисер Джон Малкович виступить на Софійській площі у Києві.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка