Коли День молоді 2018: дата і традиції

У цьому році День молоді в Україні святкуватимуть 24 червня.

Це свято існує з 1994 року, коли президент України Леонід Кравчук видав указ про встановлення в Україні Дня молоді.

До категорії молоді на Україні відносять громадян у віці від 18 до 35 років. Понад 11 млн осіб, а це приблизно 22,6% населення України, становлять молоді громадяни країни.

У цей день українці восславляют юність, запал, натхнення молодих людей, які є невтомним двигуном прогресу.

Традиційно в цей день прийнято заохочувати і нагороджувати успіхи найбільш талановитої молоді в різних професійних сферах. Так, щорічно Кабмін вручає з цього приводу 60 премій.

У багатьох містах відбуваються фестивалі, ярмарки, арт-заходи присвячені Дню молоді.

Раніше Факти ICTV писали, що американський актор театру та кіно, продюсер і кінорежисер Джон Малкович виступить на Софійській площі у Києві.