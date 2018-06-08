Нереальна жінка: перша у світі віртуальна модель

Шуду Грем – офіційно перша віртуальна модель, яка готова працювати у реальному світі за реальні гроші.

Її відкрив світу британській фотограф Камерон-Джеймс Вілсон. Ідеальна фігура, неповторний колір шкіри та пропорційні риси обличчя – темношкіра модель Шуду Грем враз стала відомою.

Її Instagram засипали компліментами, відправляли подарунки і вона радо вдягала подаровані речі. Шуду Грем рекламувала косметику співачки Ріани і взяла участь у спільній фотосесії із відомим манекенником Нфон Обонгом.

Правда приголомшила світ – модель Шуду Грем не справжня. Її намалював у графічній програмі молодий фотограф і кілька місяців водив за ніс чи не увесь світ. Тепер Шуду Грем – офіційно перша віртуальна модель, яка готова працювати у реальному світі за реальні гроші.

Одеська конференція нанотехнологій, тут знають як здивувати новими винаходами. Українські стартапи у віртуальній реальності нині підкорюють світ.

Крісло віртуальної реальності – атракціон який створили одесити і якому й досі немає аналогів у світі. Також розбирають на молекули клітину людини, звісно, теж віртуально

Стартап підготував віртуальний навчальний посібник із біології для школярів, вчитель теж віртуальний і говорить англійською.

Розібрати організм людини у віртуальній реальності як пазл – це нині найпопулярніший напрямок у технологіях віртуальної та доповненої реальності.

Медичні журнали нині виглядають як живі книжки із казки про Гарі Потера.

Читайте: Життя на Марсі існує? На Червоній планеті знайшли органічні молекули

Зазирнути в майбутнє на кілька років вперед, це технологія яку нині активно купують будівельники. Будинок за будинком і з’являться цілі віртуальні міста, а то й країни – в майбутньому можна навіть втратити межу між реальним та віртуальним.

Вінай Нараян віце-президент фірми, яка є одним із лідерів виробництва віртуальних шоломів, обіцяє вже за кілька років віртуальні зустрічі із рідними, де б вони не були. Віртуальними будуть і ділові зустрічі, тепер аби перепланувати будинок достатньо вдягти окуляри.

Три костюми кіношних героїнь ідеально сідають на фото-фігуру.

Розробка нині цікавить дизайнерів та інтернет магазини. Але якщо винахід об’єднати ще із датчиком здоров’я – 3д модель тіла можна буде відправити лікарю на перевірку, не виходячи із дому.

Над дотиками у віртуальній реальності працюють винахідники костюмів та рукавичок, віртуальні імпульси передаються на тіло. Холод, тепло, сухий, мокрий і як тільки тут досягнуть апогею – світ зміниться остаточно.

А ось чи вийдемо із віртуального світу? Тут і досі сперечаються науковці.

До слова, пости 14 мільйонів користувачів Facebook, які були опубліковані в “закритому” режимі, виявилися в загальному доступі через помилку компанії.