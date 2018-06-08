Всесвітній день океанів: що загрожує планеті та як її вберегти

Сьогодні, 8 червня, вся планета відзначає Всесвітній день океанів. Ми підготували найцікавіші факти про підводне життя, що йому загрожує та як його врятувати.

Всесвітній день боротьби за збереження біорізноманіття мешканців морських глибин і стабільну екологічну ситуацію в океанах відзначається щорічно 8 червня.

Це було запропоновано на міжнародному Саміті Землі 1992 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Чи варто нагадувати, що площу поверхні світового океану, до складу якого входять океани і моря, становить близько 71% поверхні Землі?

До Всесвітнього дня океанів ми вирішили нагадати, як людство гробить планету.

Що ми робимо з планетою

На Reddit набрало популярність відео британця Річа Хорнера, що знімав величезні скупчення пластикових відходів під час занурення в океан біля острова Нуса Пеніда, розташованого неподалік від туристичного курорту Балі.

У короткому ролику видно, як дайвер пробирається через сміття, між якими можна розгледіти океанічну живність, а на поверхні і зовсім утворилася непроглядна “пластикова пляма”.

Хорнер повідомив, що наступного дня після зйомки плями на тому місці вже не було – пластик віднесло течією далі в океан.

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Сміття

Щороку людство викидає у світовий океан 6 млрд кілограмів сміття. В основному це пластик, який знищує морську флору і фауну. Кожна викинута пляшка розкладається протягом 500 років.

Експерти організації Foresight в новій доповіді для британського уряду попереджають – у найближчі 10 років кількість пластику в морях і океанах може збільшитися втричі, якщо не вжити рішучих заходів. І це лише одна з проблем, що загрожують світового океану.

Від цього гине величезна кількість тварин, які з’їдають це сміття.

Наприклад, недавно ветеринари в Таїланді не змогли врятувати дельфіна, який проковтнув 80 пластикових пакетів.

Ще живого його знайшли на узбережжі на півдні країни і доглядали протягом п’яти днів, але, на жаль. Перед смертю дельфіна рвало пакетами. Після розтину з його шлунка дістали близько 8 кілограмів пластику.

Ще приклад. Цього року неподалік від берегів іспанського міста Мурсії на берег викинуло 10-метрового кита, пише ABC News .

Вже встановлено, що тварина у цей момент була вже мертвою.

Як показала експертиза, причиною смерті гіганта став пластик, який потрапив у шлунок ссавця. Уцілому там його виявилося майже 30 кілограмів, тварина наковталася пакетів, каністр, мереж і мотузок.

Нафта

Аварії танкерів або на платформах закінчуються розливами нафти, що смертельно для жителів океанів, а також для людей.

При цьому, навіть без аварій, на кожен мільйон тонн нафти, що відвантажується, припадає одна тонна розлитої.

Як врятувати

Для того, щоб врятувати океан і життя в ньому, потрібні масштабні і постійні дії.

Так, наприклад, вчені запускають першу у світі машину для очищення Великої тихоокеанської сміттєвої плями, повідомляє The independent.

Система буде розгорнута між Гаваями і Каліфорнією і, згідно з підрахунками, повинна буде зібрати близько 40 тис. тонн (половина всієї плями) пластика протягом 5 років.

А нещодавно британський підрозділ Greenpeace влаштував дітям екскурсію в океанаріум, наповнений не морськими мешканцями – а пластиковим сміттям.

Цим екологи хотіли нагадати про проблему забруднення світового океану. В описі до ролика організація зазначила, що британські супермаркети виробляють 800 кілотонн пластика в рік.

А ще, як повідомляє The Guardian, Велика Британія у 2019 році може ввести заборону на продаж ватних паличок, трубочок для напоїв і інших одноразових виробів із пластику в рамках кампанії по боротьбі із забрудненням навколишнього середовища.

Це вже не перша країна, яка приймає подібне рішення. А ось, наприклад, у Кенії в 2017 році вступив в силу закон, що обмежує використання пластикових пакетів.

Порушникам – фізичним особам та виробникам – загрожує штраф до $38 тис. США і тюремне ув’язнення терміном до чотирьох років.

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Подивіться також коротеньке відео про переробку сміття у Швеції. Щорічно там утворюється 4,4 млн. тонн сміття, 99% його переробляється: половина сортується (пластик, скло, метал), інша половина спалюється.

3 тонни сміття еквівалентні 1 тонні викопного палива, і деякі муніципалітети на 40% отримують енергію від спалюваного сміття.

Сміття при правильній переробці настільки цінний товар, що Швеція щорічно імпортує 800 тис. тонн сміття з Англії, Ірландії та Італії, і має намір збільшувати цей об’єм.

Нагадаємо, вчені створили саундтрек кліматичних змін, щоб привернути увагу громадськості до проблем навколишнього середовища.