Вистачить і кількох хвилин! Супрун попередила про смертельну небезпеку в авто

Години і навіть декількох хвилин у нагрітому автомобілі може вистачити, щоб дитина постраждала від теплової травми або навіть загинула.

Результатами дослідження Університету Арізони (США) поділилася у Facebook в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Вона підкреслила, що якщо авто буде у тіні, то цей час збільшується до 2-х годин.

– Вік, вага, наявні проблеми зі здоров’ям та інші чинники, включаючи одяг і рівень гідратації, впливають на швидкість отримання теплової травми. Діти, у порівнянні з дорослими, особливо чутливо реагують на зміни температури. Однак часто вони не відчувають перепадів, не можуть вчасно сказати, що їм жарко. Перебуваючи у тих же умовах, що і дорослі, діти перегріваються набагато швидше, – попереджає медик.

Супрун закликала бути уважними і ніколи не залишати дітей у машині без нагляду дорослих протягом будь-якого часу.

– Навіть якщо ви уважні і люблячі батьки, психологи попереджають, що у рутинних справах, ви можете забувати про дуже важливі речі. І це може статися з кожним. Якщо плануєте подорож з дітьми автомобілем у спекотний період, беріть достатню кількість води для пиття і навіть обтирання, частіше зупиняйтеся, одягайте дитину у легкий одяг і стежте за температурою у салоні авто. Ці поради також стосуються домашніх улюбленців! – написала Супрун.

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До речі, раніше ми публіковали корисні поради, які допоможуть не страждати від спеки в авто влітку.