Як ви себе ганьбите влітку: 10 речей, які не варто носити в офіс (ІНФОГРАФІКА)

Шльопанці на шкарпетки, майка у сіточку, футболка з принтом під піджак – все це ви вважали стильним і з радістю носили на роботу? Факти ICTV зібрали топ-10 речей, які не варто одягати в офіс влітку.

Як залишатися стильними і при цьому не гинути від спеки, що носити в офіс і виглядати пристойно? – всі ці питання хвилюють багатьох. Ми зібрали для вас лайфхаки, які допоможуть вам нарешті вирішити виснажливе питання.

Шльопанці на шкарпетки

Поєднання сандалей і шкарпеток вже встигло стати інтернет-мемом. Такому поєднанню в одязі присвячені сайти, які регулярно поповнюються новими прикладами поганого смаку.

Краще замінити шльопанці на туфлі в сіточку.

Шорти на роботу

Шорти влітку – це прекрасно всюди, окрім офісу. Діловий стиль характеризується строгістю і стриманістю, так що забудьте про шорти на роботу, навіть якщо дуже хочеться.

Колготки влітку

Страх показати голі ноги влітку стосується багатьох дівчат. Але замість ефекту карколомної красуні вони отримують позбавлений смаку наряд.

Майка в сіточку

Ця майка швидше схожа на сітку для бджіл і точно не годиться для літнього гардеробу. Жінкам теж краще відмовитися від такого вбрання в офіс, залиште його на вечірку.

Футболка з принтом під піджак

З піджаком доречно носити прості однотонні футболки, що відрізняються за кольором. А ось футболки зі складними принтами – малюнками або написами, вдягнуті під піджак, дають занадто вагомий акцент, перетворюючи все у візуальний хаос.

Ще гірше, якщо піджак при цьому застібнутий на гудзики, а з-під нього видно малюнок.

Сорочка з коротким рукавом і краваткою

Носити сорочку з краваткою без піджака – значить вже стати на небезпечний і слизький шлях. Але ось носити краватку і сорочку з коротким рукавом означає остаточно збитися зі шляху.

Майки

Цей наряд стосується виключно чоловіків. Майки або майки-алкоголічки – це одяг для тренажерного залу, будмайданчика та інших місць. В інших ситуаціях майки підпадають під категорію нижньої білизни, тому і носити їх потрібно виключно під сорочку.

Шорти зі шкарпетками та шорти-карго

Короткі (вище коліна) шорти з високими шкарпетками (мається на увазі вище щиколотки), які в підсумку збиваються донизу щільною гармошкою – таке поєднання вважається поганим смаком.

І вже точно варто припинити будь-які спроби одягати шкарпетки (крім ультракоротких) до класичних черевиків на кшталт лоферів.

Карго – шорти вище коліна з великою кількістю кишень.

Вони органічно виглядають виключно на чоловіках, які не досягли 12-річного віку. А в офіс таке вбрання взагалі не прийнятне.

Літні чоботи

Багато жінок вважає літні чоботи красивою частиною гардеробу. Але чоловіки з ними абсолютно не згодні і висловлюють явне невдоволення з приводу цього.

На роботу таке взуття теж краще не одягати, оскільки воно не вважається предметом офісного стилю.

“Голі” сукні

Сарафани на бретельках або зовсім без них, сукні з глибоким декольте або вирізом на спині, топи з бретелькою через шию – все це краще залишити для побачення.

Наряди, які вбивають наповал всіх представників сильної статі в радіусі двох метрів, приковують до себе аж ніяк не захоплені погляди змучених цифрами і звітами колег.

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