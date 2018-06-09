Гороскоп на сьогодні, 9 червня

Сьогодні бажано завершити всі справи, які хочеться доробити.
Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.
Сьогодні добре присвятити час відпочинку. Можна зайнятися улюбленим хобі, слухати музику, яка подобається і розслабляє.
Краще обмежити оточення до людей, спілкування з якими підтримує і приносить радість.
Цей день також підійде для посадки і пересадки рослин.
Все, пов’язане з ризиком, агресивною поведінкою і подоланням труднощів, краще відкласти на інший час.
Несприятливим сьогодні вважається підстригання нігтів.
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До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.
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