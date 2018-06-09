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Міжнародний день друзів – найкращі привітання у віршах і картинках

9 червня традиційно у всьому світі святкують Міжнародний день друзів. Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах і картинках, які ще раз нагадають про важливість вашої дружби.

І нехай це неофіційне свято, але, все одно, люди з усього світу в цей день вітають своїх найближчих людей, які поділяють з ними приємні і важкі моменти.

Ідею святкування цього дня підтримали в американському Конгресі в 1935 році.

Спочатку американські політики призначили Національним Днем Дружби першу неділю серпня. Уже пізніше, в 1958 році, делегати ООН також підтримали створення Дня друзів.

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Неофіційним днем ​​цього свята по всьому світу стало 9 червня. У цей світлий і добрий день люди радують один одного теплими словами любові і підтримки.

Так, пропонуємо Вам вітання з Днем дружби, які допоможуть порадувати близьку людину добрими і приємними словами.

***

Без друзів на світі ніяк прожити не можна,

В радості, і в біді з тобою завжди друзі,

Дружба всі перешкоди дозволить усунути,

Весело і щасливо нам з друзями жити.

***

***

Привіт, друже, день такий чудовий,

Хай погляд твій буде веселіше,

Тобі відкрию секрет, якщо невідомо,

Сьогодні свято наше, міжнародний день друзів.

***

***

Друже мій, в житті всяке буває,
Було багато різного у нас,
Але дружба наша не зникає,
Вона лише окрилює нас.
У день друзів, бажаю тобі тільки щастя,
Хай зникнуть назавжди напасті,
Здоров’я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,
І багато – багато літ прожити.

***

***

Справжній друг, яке щастя,
Якщо поруч він, йдуть всі негоди,
І сумніви зникають, як тала вода,
Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.
Сьогодні день друзів, вітаю,
Веселися по повній і не сумуй,
Радості і щастя я тобі бажаю,
А особливо великого щастя в любові.

***

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