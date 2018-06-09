Що ви знаєте про монархів. 7 маловідомих фактів – ТЕСТ

День народження монарха у Великій Британії офіційно святкують у другу суботу червня. Факти ICTV пропонують пройти тест про найвідоміших монархів світу.

У Великій Британії День народження монарха святкують у червні, незважаючи на те, що нинішня королева Єлизавета II народилася 21 квітня.

Таку традицію встановив на початку 20 століття британський король Едуард VII. Монарх народився 9 листопада, але хотів святкувати день народження влітку – в хорошу погоду та при великому скупченні народу.

Відтоді у Великій Британії цей день вважається офіційним вихідним. На будівлях вивішують державні прапори, а вулиці прикрашають квітами.

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Крім того, в резиденції британських королів в Уайтхоллі проходить церемоніальний парад. Назустріч монарху виносять прапор гвардійського полку, який несе вартову службу в Букінгемському палаці.

Факти ICTV пропонують перевірити знання про світових монархів і пройти тест.

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