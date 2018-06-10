E3 2018: що показали Electronic Arts

9 червня відбулася прес-конференція Electronic Arts, з якої починається наближення виставки E3 2018.

Цього року EA трохи змінили стратегію і почали шоу з демонстрації ігрового процесу Battlefield 5. Гравцям обіцяють можливість налаштовувати не тільки озброєння персонажів, але й їх зовнішній вигляд. Масштабне руйнування карти також залишиться і стане більш проробленим.

Крім того, розробники пообіцяли запровадити в гру режим Королівської битви (Battle Royale), що набирає популярність, після чого показали невеликий трейлер відеоігри.

Далі, як й очікувалося, компанія зосередилася на FIFA 19. Для багатьох режимів гри пообіцяли впровадження Ліги Чемпіонів. В черговий раз гравцям пообіцяли поліпшення ігрового процесу, про які розкажуть протягом наступних місяців.

Крім того, всі охочі можуть вже зараз безкоштовно завантажити пробну версію FIFA 18.

Після цього була анонсована підписка EA Access Premier, наявність якої дасть можливість грати в усі новинки компанії на ПК.

Як й очікувалося, після цього стався анонс гри від Respawn Entartainment по всесвіту Star Wars – Jedi Fallen Order, яка відбуватиметься в часовому проміжку між 3 і 4 епізодом кіносаги. Її вихід обіцяють в кінці 2019 року.

На цьому новини по Зоряним війнам не закінчилися. Для Star Wars Battlefront 2 випустять величезну кількість контенту ери Воєн клонів, починаючи з планети Геонозіс і героїв генерала Грівуса, Обі-Вана Кенобі, графа Дуку та Енакіна Скайвокера.

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Несподівано анонсували й продовження милої інді-гри – Unravel Two, в яку можна буде грати удвох. Гравцям пообіцяли, що вона буде більш динамічною, в порівнянні з першою частиною. Unravel Two вийшла в день анонсу.

Після показали ще одну інді-гру під назвою Sea of ​​Solitude. У ній розробники спробували показати, наскільки по-різному можуть відчувати самотність різні люди. Sea of ​​Solitude розповість про дівчинку, яка відчувала настільки сильну самотність, що перетворилася на монстра. Гравцям доведеться відправиться в подорож, щоб повернути їй колишній вигляд.

Далі були очікувані анонси спортивних ігор NBA LIVE 19 і Madden NFL 19, але при цьому EA не поділилися ніякою суттєвою інформацією.

Закрили прес-конференцію відеогрою Anthem, яку розробляє Bioware. Був показаний красивий трейлер, з якого стало відомо, що гравці візьмуть на себе роль одного із захисників останнього поселення, скоріш за все, людей.

За словами розробників, хоча в Anthem орієнтований на мультиплеєр, він спробує розповісти персональну історію для кожного з гравців, як це було в інших відеоіграх студії. Після того, як гравці виконають завдання у відкритому світі, вони повертатимуться на базу, де й відбуватиметься сюжетна частина гри.

Класи у відеогрі будуть ділитися за допомогою костюмів, в яких гравці виходитимуть на завдання. Вони не будуть прив’язані до конкретного персонажа. Костюми можна буде міняти в будь-який час, підбираючи свій підхід до місії. Anthem вийде 22 лютого 2019 року.

В цілому можна сказати, що прес-конференція EA, навіть при наявності таких масштабних проектів, як Battlefield 5 та Anthem не змогла здивувати, показавши якийсь несподіваний анонс. Про це свідчила й реакція публіки, яка знаходилася в залі. Навіть на неймовірний ігровий процес Anthem вона практично ніяк не реагувала. Залишається сподіватися, що наступні прес-конференції будуть кращими.

До слова, Факти ICTV зібрали розклад прес-конференцій на E3 2018 і найбільш очікувані анонси на кожній з них.

Відео: Youtube