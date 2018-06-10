Гороскоп на сьогодні, 10 червня

Сьогодні гороскоп радить виключити будь-які дії і контакти, які можуть створювати важкий емоційний стан або напругу.

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT у Telegram.

Варто уважно поставитися до обіцянок, які даєте, бажано їх виконати. Ставку на домовленості і комерційні заходи краще не робити – можливі непорозуміння і невраховані нюанси. Цілком ймовірно, що голос інтуїції сьогодні буде досить сильний, варто прислухатися до внутрішніх відчуттів.

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Хороший день для того, щоб приділити увагу здоров’ю, це відноситься і до початку лікування, і до початку занять будь-якими фізичними навантаженнями – будь-яке заняття, спрямоване на поліпшення стану організму, отримає додатковий імпульс для розвитку.

Несприятливим сьогодні вважається початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.