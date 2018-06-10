PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Меган Маркл порушила правила етикету королівської сім'ї/

Меган Маркл порушила правила етикету королівської сім’ї

Герцогиня Меган Маркл прийшла на парад Trooping of the Colour з нагоди офіційного дня народження королеви Єлизавети II в сукні з відкритими плечима.

меган маркл

Про це пише The Sun.

Читайте: Меган Маркл стала однією із найвпливовіших жінок Великої Британії

Згідно з правилами королівського етикету, жінки не мають права з’являтися на публіці в одязі з відкритими плечима. Маркл прийшла на церемонію в ніжно-рожевій сукні з широким вирізом, який занадто оголила плечі.

Нагадаємо, 19 травня американська актриса Меган Маркл стала законною дружиною британського принца Гаррі. Її статус тепер зобов’язує дотримуватися ряду строгих правил.

Фото: Getty Images.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка