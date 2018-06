E3 2018: найцікавіше з прес-конференції Microsoft

10 червня свою прес-конференцію на E3 2018 провела компанія Microsoft.

Цього року Microsoft вирішила не зволікати і почали прес-конференцію з анонсу Halo Infinite. На жаль, крім невеликого трейлера, ми нічого не побачили. Філ Спенсер пообіцяв, що це буде найбільша пригода Майстра Чіфа.

Після вступного слова, показали трейлер Ori and the Will of the Wisps, який вийде у 2019 році. Вже можна сказати, що й без того прекрасна стилістика, стала ще кращою.

На загальний подив наступним анонсом стала нова відеогра від From Software – Sekiro Shadows Die Twice. Дивлячись на ігровий процес можна сказати, що ми побачимо проект, що чимось нагадує суміш Dark Souls і Nioh. Реліз гри намічений на 2019 рік.

Відразу ж після невеликої промови представника Bethesda був показаний ігровий процес Fallout 76, який є приквелом до всіх інших ігор серії. Нова частина буде в 4 рази більшою за Fallout 4 і є найбільш амбітним проектом студії. Трейлер, на жаль, не показав багато ігрового процесу, але дав можливість оцінити графіку.

В черговий раз Microsoft показали трейлер Crackdown 3. Гра залишилася все такою ж божевільною, і крім дуже сильного персонажа, тепер додалася і дуже цікава машина, яка може їздити по стінах і перетворюватися на танк. Реліз очікується у лютому 2019 року.

Українські розробники привезли на прес-конференцію Microsoft новий трейлер Metro Exodus. Постапокаліптичний світ виглядає краще, ніж будь-коли. Також вказали і дату релізу проекту – 22 лютого 2019 року.

Після знову пішов несподіваний трейлер – Kingdom Hearts 3, в якому показали світ Frozen і трохи ігрового процесу і вставок з уже відомих світів. Також стало відомо, що в історію повернеться майстер Аква, за словами якої, Сора і друзі вже не зможуть нічого зупинити. Очікування фанатів, які мріють про третю частину серії, закінчиться 29 січня 2019 року.

Не збираються Microsoft й залишати свою популярну серію Forza. Нова частина серії носить назву Forza Horizon 4. Гонки проходитимуть в Британії. Після трейлера компанія показала живий ігровий процес новинки. У грі будуть динамічно змінюватися сезони, завдяки чому гравцям доведеться шукати нову тактику для кожної траси. Вихід запланований на 2 жовтня 2018 року.

На подив був анонсований ремастер відомої в жанрі JRPG гри Tales of Vesperia.

Також був показаний трейлер The Division 2, який багато хто очікував побачити на прес-конференції Ubisoft. Тепер сеттинг гри став ще більш постапокаліптичний, з рослинами і тваринами прямо в покинутих будівлях. При реалістичному стилі гри вороги, як і в минулій частині, можуть “зловити” в себе цілу обойму і не померти. Можна зробити висновок, що RPG елемент серії все ще залишається її основним напрямком. Вихід запланований на березень 2019 року.

Читайте: E3 2018: розклад прес-конференцій та чого очікувати

Нарешті на прес-конференції показали ігровий процес Shadow of the Tomb Raider. Гра виглядає так само красиво, як й попередні частини, але в трейлері ніяких значних покращень або нових механік помітити не вдалося.

На шоу показали й довгоочікуваний Devil May Cry 5 – продовження відомої серії слешерів. Стилістика нової частини нагадує перезапуск серії, але продовжує основний сюжет саги. Судячи з трейлеру, нас очікує повернення не тільки Данте, а й новачка Неро, представленого в 4-й частині. Вихід запланований на весну 2019 року.

Після цього показали тизер доповнення на Cuphead, яке випустять наступного року.

Несподівано анонсували й гру з зомбі – Dying Light 2. Тепер вона буде більш реалістичною, а рішення гравців формуватимуть місто, в якому вони опиняться. Як і в першій частині, величезну увагу приділять рукопашному бою та паркуру. Також розробники показали, як рішення будуть змінювати світ Dying Light 2.

І потім пішла просто чудова новина. Battletoads повертаються в 2019 році. На жаль, більше подробиць про проект немає, але навіть анонс сильно радує.

Як й очікувалося, анонсували Just Cause 4. Ігровий процес буде фокусуватися на руйнуванні й хаосі, як і раніше. Реліз запланований на грудень 2018 року.

По всесвіту Gears of War відбулося відразу кілька анонсів. Найцікавішими стали Gears Tactics – покрокова стратегія в стилі XCOM, і Gears 5 – продовження основної серії ігор. Gears of War залишився все таким же “м’язистим” і жорстоким, як й раніше, що не може не радувати фанатів серії. Вихід відеоігри запланований на 2019 рік.

В кінці показали трейлер нової гри від творців серії Відьмак – Cyberpunk 2077.

На цьому анонсі прес-конференція закінчилася. Можна з упевненістю сказати, що Microsoft вдалося провести найкраще шоу на E3 за останні 5 років. Судячи з усього, компанія навчилася у Sony та Nintendo менше говорити про ігри і, замість цього, показувати їх. Але після прес-конференції швидко приходить розуміння, що ексклюзивів у Xbox One немає, а більшість показаних ігор вийдуть і на платформи конкурентів. Однак компанії вдалося виконати обіцянку, яку дали на початку – показати безліч цікавих відеоігор.

До слова, 9 червня відбулася прес-конференція Electronic Arts, з якої почалося наближення виставки E3 2018.

Відео: Youtube