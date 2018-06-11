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Фанат Marvel встановив рекорд за переглядами Месників 3

Відеоблогер і фанат Marvel Тоні Мітчелл подивився блокбастер Месники: Війна нескінченності 46 разів.

месники 3

Про це пише Polygon.

Мітчелл витратив близько $630 (квиток в кіно в США коштує в середньому близько $15).

Мережа IMAX помітила хлопця після того, як його твіт став вірусним, і подарувала йому ще 50 квитків в кіно.

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Мітчелл розповів, що планує ходити на Війну нескінченності до тих пір, поки її будуть показувати в кінотеатрі. Блогер намагається дивитися фільм щодня.

Режисери брати Руссо запросили його на прем’єру стрічки Месники 4, яка повинна вийти в 2019 році.

Нагадаємо, Факти ICTV давали рейтинг найпопулярніших фільмів про супергероїв.

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