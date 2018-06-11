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Гороскоп на сьогодні, 11 червня

Сьогоднішній день не підходить для більшості творчих справ, є ризик конфліктів і сварок.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT в Telegram.

При цьому, з одного боку, є ймовірність втягування у деструктивні ситуації, а з іншого – можливість подолання труднощів.

Прийняття важливих рішень краще відкласти на інший день.

Гарний час для завершення розпочатих справ.

У харчуванні краще бути помірними.

Варто проявити уважність у дорозі і за кермом. Тому сьогодні краще відмовитись від поїздок і подорожей.

Читайте: Легко обдурити. Найдовірливіші знаки зодіаку

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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