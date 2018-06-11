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Найбільший айсберг на Землі скоро розтане – NASA

Найбільший айсберг, який відірвався від шельфового льодовика Антарктиди, незабаром повністю розтане.

Айсберг

Найбільший айсберг, який відірвався від шельфового льодовика Антарктиди у 2000 році, дуже скоро зникне, повідомляє NASA.

Айсберг під назвою B-15 проплив частину шляху навколо Антарктиди, а у 2016 році взяв курс на південні води Атлантики.

Всього він подолав понад 10 тис. км і зараз наближається до екватора.

Айсберг поступово розколюється на безліч шматків і в його центрі вже видно великий розлом.

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До слова, дослідники вважають, що через кілька десятків років Мальдіви, Сейшели і частково Гаваї можуть стати безлюдними через зміни клімату і нестачу прісної води.

Фото: NASA

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