Онлайн симулятор виживання Fallout 76 – офіційний трейлер

На виставці Е3 під час прес-конференції студія Bethesda розповіла нові подробиці про Fallout 76. Нова гра виявилася симулятором виживання, грати в який можна буде лише онлайн.

Як і в Fallout Shelter, в основі ігрового сюжету Fallout 76 лежатиме будівництво притулку, вилазки для видобутку матеріалів, а також битви з монстрами, пише The Verge.

При цьому грати можна і самому по собі, але ефективніше буде скооперуватися з іншими гравцями.

У Bethesda відзначають, що карта в новій грі буде учетверо більша від карти Fallout 4. На ній гравцям запропонують велику кількість різноманітних локацій, а також монстрів і інших супротивників.

У гравців також буде можливість вбивати один одного, але в Bethesda відзначають, що не варто цим захоплюватися, оскільки за вашу голову можуть призначити велику винагороду.

Реліз Fallout 76 призначений на 14 листопада 2018 року, при цьому вже зараз стартує передзамовлення, яке пізніше дозволить пограти в бета-версію гри.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, скільки коштували розробникам найдорожчі відеоігри.