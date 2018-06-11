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The Elder Scrolls 6 - перший тизер продовження культової серії відеоігор/
The Elder Scrolls 6 – перший тизер продовження культової серії відеоігор
Компанія Bethesda анонсувала на своїй прес-конференції на E3 2018 продовження культової серії The Elder Scrolls 6 (VI).
Розробник відеоігор Bethesda на E3 2018 анонсувала, що продовження культової серії The Elder Scrolls 6 (VI) знаходиться в розробці.
У невеликому тизері показали зовнішній вигляд світу, в якому проходитиме дія відеоігри.
Знавці серії спекулюють, що світом The Elder Scrolls 6 стане або Хайрок (Highrock), або Хаммерфел (Hammerfell).
Читайте: E3 2018: найцікавіше з прес-конференції Microsoft
Ігровий процес гри розробники вирішили поки не показувати.
Дата виходу The Elder Scrolls 6 також залишається невідомою.
До слова, у мережі з’явився трейлер відеоігри Cyberpunk 2077.
Відео: Bethesda Softworks
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