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The Elder Scrolls 6 – перший тизер продовження культової серії відеоігор

Компанія Bethesda анонсувала на своїй прес-конференції на E3 2018 продовження культової серії The Elder Scrolls 6 (VI).

The Elder Scrolls 6

Розробник відеоігор Bethesda на E3 2018 анонсувала, що продовження культової серії The Elder Scrolls 6 (VI) знаходиться в розробці.

У невеликому тизері показали зовнішній вигляд світу, в якому проходитиме дія відеоігри.

Знавці серії спекулюють, що світом The Elder Scrolls 6 стане або Хайрок (Highrock), або Хаммерфел (Hammerfell).

Читайте: E3 2018: найцікавіше з прес-конференції Microsoft

Ігровий процес гри розробники вирішили поки не показувати.

Дата виходу The Elder Scrolls 6 також залишається невідомою.

До слова, у мережі з’явився трейлер відеоігри Cyberpunk 2077.

Відео: Bethesda Softworks

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