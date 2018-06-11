Від Затоки до Очакова: де відпочити влітку в Україні та ціни

Затока, що на Одещині.

Тут тільки готуються до сезону – на центральній алеї працює лише одне кафе.

Тут встигли відремонтувати набережну і встановити смітники. Поки немає напливу людей, шезлонги із парасолями пропонують із знижками – 150 гривень.

У липні номер коштуватиме 375 гривень з людини . А от житло, яке не подорожчає знаходиться на четвертій лінії – це номери економ класу.

На сьогодні будиночок коштує 400 грн на добу, а з середини червня він буде коштувати 450 гривень.

Новий аквапарк – теж бореться за клієнта. Тут не приховують із початком липня ціни суттєво підуть в гору.

Традиційні надувні гірки, водні атракціони та лунапарк на набережній – запрацюють тут лише наприкінці місяця.

Якщо підсумувати – то в середньому відпочинок родини із 3 осіб у Затоці – разом із проживанням 600 грн, харчуванням – 800 грн та розвагами – 1000 грн обійдеться майже у 2,5 тисяч на день.



Очаків, що в Миколаївській області.

Місто мало нагадує курорт. Узбіччя заросло бур’янами, а море не одразу й видно за будівлями.

Стадіон разом із готелем міська влада нещодавно передала у приватну власність, тепер тут обіцяють розвивати спортивний імідж міста-курорта.

В номерах зробили ремонт – і нині тут чи не найдешевше житло, яке вдалося знайти під час подорожі – 150 гривень.

Це вартість за проживання однієї людини – зручності в коридорі. Але ціни обіцяють не змінювати весь сезон. У їдальні на першому поверсі можна поїсти тричі на день за 170 грн.

З Очакова можна поїхати до Кінбурнської коси, що в лічених кілометрах. Там відкрите чисте море та білосніжні пляжі. На Кінбурнську косу можна потрапити або теплоходом двічі на день за 90 грн, або приватним катером за 1100.

П’ять закладів харчування, які нині є в місті – по цінам Київ перевершили. Сім’я з 3 чоловік – в середньому 500-600 грн.

Якщо не ходити по дорогим закладам харчування, то в Очакові родина із трьох осіб може вкластися і в 1000 грн. Проживання – 600, харчування – 600, розваги – 200.

Курорт у Залізному порту що на Херсонщині.

За останні два роки курорт змінився до непізнаваності. Більшість пляжів віддали у оренду – тепер за комфортом та чистотою слідкують приватні підприємці.

Звичайні лежаки із парасолями коштують від 100 гривень на день. Аквапарк тільки готують до відкриття – 150 грн на півдня.

Пансіонати, аби привабити клієнтів – знизили ціни. Кажуть, у них вже дешевше за так зване житло у бабусь – приблизно буде 200 грн.

Бабусі тим часом конкурують із пансіонатами домашнім затишком та новим комфортом.

Номер нині коштує 100 гривень за добу з людини, у сезон 150 – душ хоч і на вулиці, але вже з бойлером.

Номер, на першій лінії на трьох осіб нині коштує 500 грн, у сезон 1000.

Більшість туристів готує вдома – тож кухню пропонують всі орендодавці. В Залізному порту ощадлива родина може вкластися в середньому у 1000 грн. Проживання – 450 грн, харчування – 300 грн, розваги – 300 грн.

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Курорт у Бердянську.

Найбільше змінилася – бердянська коса . Цьогоріч тут вже зробили асфальтовану дорогу – замість бетонних плит та піску. Коса нині переживає будівельний бум.

Нові корпуси вже розраховані на туристів із середнім достатком – на липень тут вже забронювали всі номери. Номера були по 800 грн.

Будують тут не тільки готелі, а й заклади харчування. Замість швидкого перекусу – турист вже вимагає місцевої екзотики. Камбала – 160 грн за порцію, стейки від 100 за сто грам – середній чек тут в районі 300 гривень.

Дешевше можна поїсти у їдальні в центрі міста – перше, друге, м’ясо і компот – не перевищує 100 гривень.

А ось із розвагами у Бердянську є на що спокуситися – окрім дельфінарію та зоопарку – аквапарк за 350 грн день. Та лунапарк із щойно збудованим готелем жахів.

Ціна страху – 70 гривень. А ось стандартні екстремальні атракціони коштують 60.

У Бердянську за скромними підрахунками доведеться залишити близько 2 тисяч гривень для родини із трьох осіб. Проживання – 600 грн, харчування – 1000, розваги – 500.

До слова, коли вигідніше брати відпустку, чи мають право керівники відмовляти у відпочинку або насильно “виганяти” у відпустку – у матеріалі Фактів ICTV.