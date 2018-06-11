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Землю накриють смерчі та шквали – прогноз кліматологів

Кліматологи проаналізували метеорологічні дані за півстоліття і попередили про критичне підвищення ризику смерчів і шквалів.

Смерч

Кліматологи прогнозують збільшення ризику не тільки смерчів, а взагалі небезпечних конвективних явищ, включно зі зливами, градом і шквалами, передає РИА Новости.

Особливо це стосується середньої смуги, чорноморського узбережжя, півдня Далекого Сходу.

– Це пов’язано з підвищенням температури повітря, вологості. Для смерчу важливий ще поворот вітру.

Найбільш сильні смерчі виникають поруч із холодним фронтом, тому що там формується суперкоміркова хмара, закручується повітря і утворюється воронка, – заявив один з авторів моделі прогнозу смерчів Олександр Чорнокульський.

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Відзначається, що якщо саму загрозу смерчу метеорологічні моделі визначають непогано, то передбачити конкретне місце удару поки проблематично.

До слова, в Сумській області зафіксували смерч. Через сильний вітер у повітря злетіли сміття і пил, а на одному з гаражів зірвало шифер.

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