Assassin’s Creed Odyssey – перший трейлер і дата виходу

Компанія Ubisoft анонсувала нову частину у популярній серії відеоігор Assassin’s Creed Odyssey, яка вийде 5 жовтня 2018 року.

Розробник відеоігор Ubisoft анонсував на E3 2018 нову частину популярної серії Assassin’s Creed Odyssey, дія якої проходитиме у стародавній Греції. Вихід гри запланований на 5 жовтня 2018 року.

Гравці візьмуть на себе роль асасина, якому дістався спис Леонідаса.

Як і в попередніх частинах серії, для дослідження буде доступний величезний відкритий світ. Також у трейлері можна побачити наявність морських битв.

RPG елементи і налаштування озброєння персонажа будуть схожі з попередньою частиною Assassin’s Creed (Origins).

Крім того, розробники пообіцяли змінити подачу сюжету у порівнянні з іншими іграми серії.

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До слова, сьогодні компанія Sony провела прес-конференцію на E3 2018, здивувавши глядачів своїми проектами на PlayStation 4.

Відео: Ubisoft