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Барбі з Берліна накачала гігантські силіконові груди

Володарка найбільших грудей Німеччини 27-річна Періс Хермс, відома також як Барбі з Берліну, встановила свій третій комплект імплантатів для грудей.

У результаті чашка збільшилася до обсягу в 80 л. Тепер її груди важать понад чотири кілограми, передає The Sun.

– Коли я прийшла до тями після наркозу, відчула себе найщасливішою. Хоч це і не було моєю метою, приємно мати найбільші груди у Німеччині, – розповіла Хермс.

Дівчина каже, що вважає великі груди дуже жіночними і сексуальними. Вона витратила на зміну зовнішності у цілому більше $50 тисяч.

– Я дуже задоволена своїм тілом зараз – прямо протилежно тому, як я себе відчувала у минулому, – зазначила Хермс.

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Барбі з Берліна накачала гігантські силіконові груди / 3 фотографии

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До речі, раніше Факти ICTV писали про небезпеку б’юті-трендів і як не стати жертвою моди.

ФОТО: Instagram

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