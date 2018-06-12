Володарка найбільших грудей Німеччини 27-річна Періс Хермс, відома також як Барбі з Берліну, встановила свій третій комплект імплантатів для грудей.

У результаті чашка збільшилася до обсягу в 80 л. Тепер її груди важать понад чотири кілограми, передає The Sun.

– Коли я прийшла до тями після наркозу, відчула себе найщасливішою. Хоч це і не було моєю метою, приємно мати найбільші груди у Німеччині, – розповіла Хермс.

Дівчина каже, що вважає великі груди дуже жіночними і сексуальними. Вона витратила на зміну зовнішності у цілому більше $50 тисяч.

– Я дуже задоволена своїм тілом зараз – прямо протилежно тому, як я себе відчувала у минулому, – зазначила Хермс.





Барбі з Берліна накачала гігантські силіконові груди / 3 фотографии

Читайте: Силіконові груди: як відрізнити, чим шкідливі і хто із зірок “згрішив” (ТЕСТ)

До речі, раніше Факти ICTV писали про небезпеку б’юті-трендів і як не стати жертвою моди.

ФОТО: Instagram