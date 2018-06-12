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Де не можна купатися: небезпечні пляжі України (КАРТА)

Центр громадського здоров’я МОЗ України опублікувало інтерактивну карту, на якій позначено пляжі України та Києва, на яких не рекомендується купатися. Усього їх 66.

Пляжі Києва

Карту можна подивитися на сайті ЦГЗ.

– Якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички), – попереджають спеціалісти.

Читайте: Пляжний сезон зірвано. Де на Азові закритий доступ до пляжів

До речі, раніше Факти ICTV зібрали 12 найкращих пляжів для відпочинку у Києві.

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