E3 2018: чим здивувала Sony на прес-конференції

Сьогодні компанія Sony провела прес-конференцію на E3 2018, здивувавши глядачів своїми проектами на PlayStation 4.

Почалося шоу з вступного слова представника Шона Лейдена, який підтвердив, що будуть показані ключові ексклюзиви на PlayStation 4.

Несподівано для всіх Sony вирішили почати з одного зі своїх найсильніших тайтлів – The Last of Us Part II. Гравцям показали велику катсцену на движку гри, в який ми знову побачили Еллі, після чого розробники перейшли до ігрового процесу, який показали вперше. Як й очікувалося, саме Еллі стане головним героєм сіквела. Як і раніше, відеогра зосередиться на стелс проходженні, під час якого гравцеві доведеться уникати бою з людьми і зараженими.

Однак, коли справа доходить до відкритих боїв, The Last of Us Part II не перестає дивувати своєю кінематографічністю. Особливо порадувала механіка, через яку стріли, що попали в головну героїню, потрібно буде виймати з тіла, перш ніж повернутися до можливості боротися в повну силу. Судячи з усього попрацювали і над механікою ближнього бою, яка також повинна буде стати великою частиною новинки.

Датою релізу очікуваної відеоігри розробники не поділилися.

Під час невеликої перерви стало відомо, що популярна гра God of War отримає режим Нова гра+.

Як й обіцяли в Sony, на шоу показали й ігри сторонніх розробників. Для нового масштабного оновлення Destiny 2 показали кінематографічний трейлер, який давав зрозуміти, з якими загрозами доведеться зіткнутися гравцям.

Продовжили шоу самурайським бойовиком від студії Sucker Punch – Ghost of Tsushima. Гравці вперше побачили ігровий процес новинки. Можна зробити висновок, що для дослідження буде доступний відкритий світ. Скоріш за все, основним напрямком відеоігри стане жанр Hack and Slash, з впровадженням RPG елементів. В кінці показали щось схоже на битву з босом, яка виглядала дуже стильно.

Дата релізу Ghost of Tsushima залишається невідомою.

За цим послідкував анонс відеоігри від Remedy під назвою Control, яка виглядає як духовний спадкоємець Quantum Break.

Також ми вперше побачили кадри ремейка Resident Evil 2, на який так довго чекали фанати серії, особливо після неймовірного успіху 7-ї частини. Леон Кеннеді повернеться у вже знайомій багатьом пригоді, але з абсолютно нової “одягом”. Реліз гри відбудеться 25 січня 2019 року.

По всесвіту мультсеріалу Рік і Морті показали нову відеогру під назвою Trover Saves the Universe.

І прес-конференція Sony не обійшлася без трейлера Kingdom Hearts 3, в якому ми побачили світ Піратів карибського моря. У ньому, крім звичайних боїв, будуть присутні битви на кораблях. А також гравці побачили ще трохи ігрового процесу з інших відомих світів.

Нарешті відбулася перша демонстрація ігрового процесу очікуваної відеоігри Death Stranding. Судячи з усього головних героїв в новинці буде кілька. Всупереч обіцянкам створити новий жанр, зараз Death Stranding найбільше схожий на стелс. Мета гравця в новинці все ще залишається невідомою. Дату виходу відеоігри також не показали.

На прес-конференції анонсували й другу частину Nioh.

Після цього в черговий раз показали ігровий процес ексклюзивної гри на PlayStation 4 – Marvel’s Spider-Man. Одним з лиходіїв нової гри стане Електро. Ігровий процес, як й раніше, нагадує ігри серії Batman Arkham. Також нам показали Носорога, Скорпіона і Яструба, які протистоятимуть головному герою. Зіграти в Marvel’s Spider-Man можна буде вже у вересні 2018 року.

В цілому, прес-конференція дійсно була кращою, ніж минулого року, але більш прісною у порівнянні з 2015 і 2016 роками. Приємно, що для більшості ігор показали не просто красивий трейлер, а дійсно ігровий процес. Всі ексклюзиви на платформу Sony порадували і якщо заради цього потрібно було пожертвувати кількома анонсами, то це не так вже й погано. Ми не дізналися навіть вікна для релізів більшості відеоігор скоріше не тому, що Sony не хочуть поділитися цією інформацією, а тому, що компанія хоче дати час розробникам відполірувати свої ігри і випустити дійсно якісний продукт, як це було з God of War та Detroit: Become Human.

Тим же, хто переживає, що ексклюзиви на Playstation 4 затримаються до 2020 року, можна нагадати, що дата релізу вищезазначених проектів, була анонсована всього за кілька місяців до виходу. Так що цілком можливо, що ми зможемо пограти в усі головні ексклюзиви Sony до E3 2019.

До слова, 10 червня свою прес-конференцію на E3 2018 провела компанія Microsoft, на якій відбулося багато анонсів.

Відео: PlayStation