E3 2018: найцікавіші ігри від Ubisoft

Вночі 11 червня почалася прес-конференція Ubisoft на E3 2018, де компанія розповіла про нові проекти.

Початок прес-конференції ознаменував анонс Just Dance 2019, під час якого на сцену вийшла дивна танцювальна група. Реліз гри очікується у жовтні 2019 року.

Одним з найбільших анонсів стала відеогра Beyond Good and Evil 2, дія якої відбуватиметься за кілька років до подій першої частини. Під час трейлера гравців познайомили з кількома доступними для гри персонажами і показали молоду Джейд – головну героїню першого Beyond Good and Evil.

Після цього розробники трохи розповіли про механіки новинки і підтвердили, що відеогру можна буде пройти як одному, так й з друзями. Дата виходу Beyond Good and Evil 2 наразі залишається загадкою.

Також анонсували й продовження цікавої аркадної гри Trials Rising, в якій гравцям, як і раніше, доведеться долати перешкоди, виконуючи неймовірні трюки на мотоциклі. Новинка дозволить не тільки проходити гру одному, а й змагатися з друзями. Trials Rising вийде у лютому 2019 року.

На прес-конференції Ubisoft дали ясно зрозуміти, що збираються підтримувати свої проекти, що вийшли раніше, довгий час. Так, для Mario + Rabbids Kingdom Battle анонсували масштабне оновлення під назвою Donkey Kong Adventure.

Для For Honor анонсували нове масштабне доповнення Marching Fire, яке стане доступним 16 жовтня 2018 року і так званий Starter Edition, завдяки якому всі охочі можуть випробувати гру безкоштовно.

Після невеликого трейлера The Division 2 розробники розповіли про систему класів в грі і те, що RPG елементи залишаться одним з головних пріоритетів. Як і в першій частині, розробники пообіцяли доповнення для відеоігри протягом 2019 року, які складатимуться з трьох епізодів. Але, на відміну від першої The Division, всі оновлення контенту будуть безкоштовними.

Ще однією великою частиною прес-конференції стала відеогра Skull and Bones, ігровий процес морських битв якої схожий на такі ж битви з Assassin’s Creed 4 Black Flag. Гравці зможуть повністю змінювати зовнішній вигляд і озброєння корабля на свій смак. На відміну від Black Flag, у гравців не буде необмежених ресурсів для кожного морського бою, тому підхід до кожного з них потрібно буде обмірковувати.

Справжнім сюрпризом стала поява на сцені відомого актора і гравця Елайджи Вуда, який анонсував гру Transference. Цей проект зосередиться на дослідженні від першої особи, яким гравці будуть займатися в свідомості інших людей. Transference вийде на системи віртуальної реальності восени 2018 року.

Останній і найбільший анонс Ubisoft приберегли на кінець прес-конференції. Там вони показали Assassin’s Creed Odyssey. Дія нової частини серії проходитиме у стародавній Греції, де гравці візьмуть на себе роль нового асасина.

Нова частина продовжить перетворюватися в RPG, все більше відходячи від звичного жанру Action adventure. Гру можна буде проходити як за чоловіка, так і за жінку. Як і раніше, під час своїх пригод гравцям зустрінуться відомі історичні особистості. З показаного ігрового процесу можна зробити висновок, що Assassin’s Creed Odyssey дасть можливість обирати відповіді під час розмов з персонажами, а також подорожувати по морю.

Бойова система залишиться схожою на Assassin’s Creed Origins. Вихід гри запланований на 5 жовтня 2018 року.

В цілому прес-конференція Ubisoft не ознаменувалася великою кількістю нових анонсів. Однак приємно, що компанія продовжує підтримувати проекти, що вийшли раніше, основною метою яких є мережева гра. Хорошим знаком розвитку Ubisoft став анонс безкоштовного контенту для The Division 2 і продовження роботи над вже анонсованими іграми, замість того, щоб намагатися встановлювати нереальні терміни для релізу.

Відео: Ubisoft