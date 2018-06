E3 2018: що було на прес-конференції Nintendo

На E3 2018 відбувся Nintendo Direct, на якому показали багато відеоігор для Nintendo Switch.

Як і раніше, прес-конференція Nintendo проходила виключно в онлайн-режимі. Почалася вона з анонса Daemon X Machina, в якій гравцям доведеться узяти під керування робота, щоб боротися проти різних супротивників.

Після невеликого трейлера компанія трохи більше розповіла про Pokemon Let’s Go. Як й очікувалося, в гру можна буде перенести спійманих покемонів з мобільного додатка Pokemon Go. Також з’явиться функція боїв між гравцями на одній консолі. Вихід новинки намічений на 16 серпня 2018 року.

Крім того, показали перше доповнення для Xenoblade Chronicles 2 під назвою Torna The Golden Country. По трейлеру важко сказати, які зміни воно з собою принесе, але виглядає гра дуже добре. Вихід Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country відбудеться 21 вересня 2018 року.

Буквально через пару секунд Nintendo порадувала всіх, хто купував Switch для гри в компанії. Був анонсований Super Mario Party. Гравцям, як і раніше, доведеться змагатися у віртуальній настільній грі, яка періодично підкидатиме різні мініігри. В деякі з них можна буде грати на двох екранах за наявності другої приставки. Super Mario Party – ідеальна гра для 2-4 гравців, яка вийде 5 жовтня 2018 року.

Також сьогодні для Nintendo Switch стала доступна відеогра Fortnite, яка відома за своїм режимом Королівської битви (Battle Royale).

Серед ігор від незалежних розробників анонсували Overcooked 2, який вийде 7 серпня і Hollow Knight, який вже доступний на Nintendo Switch.

Перед тим, як показати основний анонс прес-конференції, ми побачили ігри, які вийдуть на Switch найближчим часом. Серед них красувалися Minecraft, Crash Bandicoot N’sane Trilogy, FIFA 19, Paladins, Dark Souls Remastered, Monster Hunter Generations Ultimate, The World Ends With You Final Remix і безліч інших відеоігор.

Нарешті компанія пролила світло на довгоочікуваний Super Smash Bros. Ultimate, в якому з’являться всі персонажі з кожної частини серії. Гра являє собою бій між героями популярних серій, які намагаються виштовхнути один одного з арени і здобути перемогу. Але не потрібно думати, що персонажів абсолютно ніяк не поміняють. Уже на прес-конференції розробники поділилися деякими подробицями про їхні зміни в Super Smash Bros. Ultimate.

Також в гру, крім стандартних битв один на один і битв між чотирма персонажами, повернуть режим битви між вісьмома гравцями. Крім того, в Super Smash Bros. Ultimate додадуть нових бійців – Інклінга з серії Splatoon і Рідлі з серії Metroid. У відеогру додадуть не тільки нові арени, а й повернуть безліч старих, попередньо поліпшивши графіку. Вихід Super Smash Bros. Ultimate очікується 7 грудня 2018 року.

Nintendo Direct цього року важко оцінювати. З одного боку компанія показала Super Smash Bros. Ultimate і навіть анонсувала дату виходу, але через це грі присвятили більше половини презентації. Через це всі інші анонси таких довгоочікуваних ігор, як Super Mario Party і Pokemon Lets Go відчувалися дуже зім’ятими. Але появи більшості цих відеоігор можна очікувати до кінця 2018 року.

